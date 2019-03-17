«Открыть чемпионскую гонку»: все о матче «Спартак» — «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс

Главный матч 20-го тура российской премьер-лиги пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 17 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Потери:

«Спартак»: Зе Луиш, Гулиев (оба — дискв.), Мелкадзе (под вопросом), Жиго, Фернанду, Ещенко, Ребров (все — травм.).

«Зенит»: Ерохин, Маркизио (оба — травм), Лунев (под вопросом).

Интересные факты

Ни одной победы не одержали команды Сергея Семака над «Спартаком» (+0=2−2, мячи 2−6). Во главе «Уфы» 43-летний специалист дважды уступил по 1:3 и добился нулевой ничьей, а с «Зенитом» поделил очки в безголевой встрече.

Семь раз команды Олега Кононова встречались с «Зенитом» и всего однажды одержали победу (+1=2−4, мячи 5−15). Единственный успех пришел к Кононову в августе 2015 года, когда «Краснодар» был сильнее на «Петровском» со счетом 2:0.

Треть голов «Спартака» в нынешнем чемпионате забил Зе Луиш, пропускающий домашний матч с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек. Большую долю мячей своего клуба записали на свой счет только Андрес Понсе из «Анжи» (40%) и армеец Федор Чалов (38,5%).

Один гол осталось забить «Спартаку», чтобы первым в истории чемпионатов России добраться до отметки 1500 мячей (+453=198−171, мячи 1499−866). Ближайший преследователь красно-белых ЦСКА имеет в активе 1321 точный удар.

Два очка набрал «Зенит» на «Открытие Арене» (+0=2−2, мячи 5−8). Из клубов, выступавших в Тушине больше двух раз, такой же баланс у «Амкара» (+0=2−2, мячи 4−6), худший — у «Крыльев Советов» (+0=0−3, мячи 1−5) и «Рубина» (+0=0−4, мячи 1−5).

12 голов пропустил «Спартак» на «Открытие Арене» в текущем чемпионате (+5=1−4, мячи 14−12). Только «Анжи» (+2=2−5, мячи 6−17) и «Енисей» (+1=4−4, мячи 7−13) менее надежно действуют в обороне на своем поле.

Судейская бригада:

Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж).

«Спартак» при Москалеве — +5=3−0 (Дома: +4=1−0), «Зенит» при Москалеве — +6=3−3 (В гостях: +2=2−3).

Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

Личные встречи (с 1992 года)

В 54 предыдущих официальных матчах (49 — в чемпионате, 3 — в Кубке России, 2 — в Кубке премьер-лиги) с 1992 года 19 побед — в активе «Спартака», 20 — у «Зенита», еще в 15 встречах соперники сыграли вничью. Разность мячей в противостоянии — 86:78 в пользу «Зенита». Интересно, что в чемпионате России по результатам полное равенство — по 18 побед и 13 ничьих. Эта встреча станет для соперников 50-й в национальном первенстве.

Комментарии

Георгий Джикия, защитник «Спартака»:

— Если мы хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и «тормозить» их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем — как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим. (Официальный сайт «Спартака»).

Массимо Каррера, экс-главный тренер «Спартака»:

— Я не волшебник и не могу предсказывать результаты. Но верю, что этим матчем «Спартак» откроет золотую гонку. (Сергей Егоров).

Луиз Адриану, нападающий «Спартака»:

— Я хочу, чтобы спартаковская торсида дружно поддержала нашу команду на трибунах «Открытие Арены» и в матче с «Зенитом», и в матче с «ЦСКА». Вместе мы победим! (Инстаграм).

Геннадий Морозов, экс-защитник «Спартака»:

— Ставлю 3:1 в пользу красно-белых. Даже если кроме Зе Луиша и Гулиева спартаковцы лишились бы еще пятерых игроков состава, я все равно поставил бы только на них. (Александр Львов).

Турнирное положение

«Спартак» в случае победы наберет 35 очков, продолжая борьбу за медали чемпионата России и попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Чуть раньше свой матч проведут соседи красно-белых по таблице — «Краснодар» и «Локомотив», от этой игры зависит и позиция спартаковцев в таблице. Если «быки» проиграют в Черкизове, а «Спартак» выиграет в Тушине, то закончит тур на третьем месте.

Ничья в матче точно невыгодна «Спартаку», который рискует либо отпустить «Краснодар», либо дать обогнать себя «Локомотиву». У «Зенита» в таком случае разве что сократится отрыв от второго места, да и то, если «Краснодар» возьмет три очка в игре с «Локо».

Победа «Зенита» фактически завершит для «Спартака» борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне: между двумя командами установится разница в 11 очков.

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