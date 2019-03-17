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16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны составы команд

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Краснодара» определились с составами на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 17 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 16:30 мск.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Михалик, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Рамирес, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Ольссон.

Запасные: Синицын, Латышонок, Фьолусон, Перейра, Черников, Вандерсон, Сулейманов.

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