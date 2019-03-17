«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны составы команд
Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Краснодара» определились с составами на матч 20-го тура Российской
Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Краснодара» определились с составами на матч 20-го тура Российской
Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 17 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 16:30 мск.
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Михалик, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.
Запасные: Синицын, Латышонок, Фьолусон, Перейра, Черников, Вандерсон, Сулейманов.