«Ахмат» победил «Уфу» в матче чемпионата России
ТАСС, 17 марта. Футболисты «Ахмата» обыграли «Уфу» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской
ТАСС, 17 марта. Футболисты «Ахмата» обыграли «Уфу» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской
Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. «Ахмат» одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили «Рубину» (0:1 в гостях) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1 дома). «Уфа» продлила серию побед до шести игр, последнюю победу футболисты «Уфы» одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли «Спартак» (2:0).
В следующем матче 31 марта «Уфа» сыграет на выезде с ЦСКА, днем ранее «Ахмат» дома сыграет с московским «Спартаком».
|Дмитрий Кириченко
|Рашид Рахимов
|Антон Швец(Раванелли, Силва Лима Исмаэл)
|72′
|31
|Александр Беленов
|16
|Евгений Городов
|17
|Дмитрий Живоглядов
24′
|40
|Ризван Уциев
|5
|Боян Йокич
|13
|Милад Мохаммади
62′
|3
|Павел Аликин
|2
|Родолфу
|27
|Йонуц Неделчару
|3
|Заурбек Плиев
|29
|Оливье Тилль
|15
|Андрей Семенов
|57
|Вячеслав Кротов
|23
|Антон Швец
|8
|Кэтэлин Карп
|11
|Силва Лима Исмаэл
33′
|9
|Ондржей Ванек
2′76′
|14
|Раванелли
73′
|19
|Иван Пауревич
|77
|Бернард Бериша
|11
|Ловро Бизяк
65′
|18
|Беким Балай
67′
|32
|Андрес Вомбергар
|17
|Аблай Мбенг
|7
|Дмитрий Сысуев
70′
|8
|Дамьян Шиманьски
84′
|77
|Азер Алиев
|19
|Олег Иванов
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)