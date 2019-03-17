«Ахмат» победил «Уфу» в матче чемпионата России

Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. «Ахмат» одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили «Рубину» (0:1 в гостях) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1 дома). «Уфа» продлила серию побед до шести игр, последнюю победу футболисты «Уфы» одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли «Спартак» (2:0).