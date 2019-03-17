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16:45 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Уфу» в матче чемпионата России

ТАСС, 17 марта. Футболисты «Ахмата» обыграли «Уфу» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Гол забил Антон Швец на 72-й минуте. «Ахмат» одержал первую победу в 2019 году, ранее подопечные Рашида Рахимова в матчах чемпионата России уступили «Рубину» (0:1 в гостях) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1 дома). «Уфа» продлила серию побед до шести игр, последнюю победу футболисты «Уфы» одерживали 11 ноября, когда на своем поле обыграли «Спартак» (2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
«Ахмат» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 20 матчей. «Уфа» идет 15-й, в активе команды 16 очков после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта «Уфа» сыграет на выезде с ЦСКА, днем ранее «Ахмат» дома сыграет с московским «Спартаком».

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий КириченкоРашид Рахимов
Голы
Антон Швец(Раванелли, Силва Лима Исмаэл)72′
Составы команд
31Александр Беленов
16Евгений Городов
17Дмитрий Живоглядов
24′
40Ризван Уциев
5Боян Йокич
13Милад Мохаммади
62′
3Павел Аликин
2Родолфу
27Йонуц Неделчару
3Заурбек Плиев
29Оливье Тилль
15Андрей Семенов
57Вячеслав Кротов
23Антон Швец
8Кэтэлин Карп
11Силва Лима Исмаэл
33′
9Ондржей Ванек
2′76′
14Раванелли
73′
19Иван Пауревич
77Бернард Бериша
11Ловро Бизяк
65′
18Беким Балай
67′
32Андрес Вомбергар
17Аблай Мбенг
7Дмитрий Сысуев
70′
8Дамьян Шиманьски
84′
77Азер Алиев
19Олег Иванов
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
9Удары (всего)9
1Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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