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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Зенит»: Глушаков, Лунёв и Дзюба сыграют в стартовых составах

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 17 марта.

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Источник: РИА "Новости"

В основе гостей сыграют имевшие проблемы со здоровьем голкипер Андрей Лунёв, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Артём Дзюба.

Капитаном красно-белых будет Денис Глушаков.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.

Запасные: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Роша.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Городовой, Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Мак, Заболотный.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск. Главный арбитр — Владимир Москалёв.

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