«Спартак» — «Зенит»: Глушаков, Лунёв и Дзюба сыграют в стартовых составах

«Спартак» — «Зенит»: Глушаков, Лунёв и Дзюба сыграют в стартовых составах

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 17 марта.