«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской
Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку. Миранчук в седьмой раз отличился за «Локомотив» в 17 матчах текущего чемпионата, он является лучшим бомбардиром команды.
«Локомотив» выиграл у «Краснодара» впервые за полтора года. Предыдущая победа случилась 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. «Краснодар» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» вышел на третье место, «Краснодар» опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают «Краснодар» по дополнительным показателям (личные встречи).
Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. «Краснодар» 31 марта дома сыграет с махачкалинским «Анжи», днем ранее «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо».
|Юрий Семин
|Мурад Мусаев
|Антон Миранчук
|69′
|1
|Маринату Гильерме
|39
|Матвей Сафонов
|20
|Владислав Игнатьев
|98
|Сергей Петров
|14
|Ведран Чорлука
|4
|Александр Мартынович
|33
|Соломон Кверквелия
|5
|Урош Спаич
|11
|Антон Миранчук
|89
|Дмитрий Стоцкий
|7
|Гжегож Крыховяк
|77
|Шарль Каборе
63′68′
|8
|Джефферсон Фарфан
|16
|Виктор Классон
|6
|Дмитрий Баринов
|8
|Юрий Газинский
|5
|Бенедикт Хеведес
46′
|6
|Кристиан Рамирес
58′
|3
|Брайн Идову
|33
|Маурисио Перейра
|59
|Алексей Миранчук
90′
|11
|Дмитрий Скопинцев
58′
|96
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Смолов
90′
|14
|Кристоффер Олссон
71′
|24
|Эдер
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)