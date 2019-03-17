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18:34 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве.

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фотографий

Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку. Миранчук в седьмой раз отличился за «Локомотив» в 17 матчах текущего чемпионата, он является лучшим бомбардиром команды.

«Локомотив» выиграл у «Краснодара» впервые за полтора года. Предыдущая победа случилась 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. «Краснодар» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» вышел на третье место, «Краснодар» опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают «Краснодар» по дополнительным показателям (личные встречи).

Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. «Краснодар» 31 марта дома сыграет с махачкалинским «Анжи», днем ранее «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 16274 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМурад Мусаев
Голы
Антон Миранчук69′
Составы команд
1Маринату Гильерме
39Матвей Сафонов
20Владислав Игнатьев
98Сергей Петров
14Ведран Чорлука
4Александр Мартынович
33Соломон Кверквелия
5Урош Спаич
11Антон Миранчук
89Дмитрий Стоцкий
7Гжегож Крыховяк
77Шарль Каборе
63′68′
8Джефферсон Фарфан
16Виктор Классон
6Дмитрий Баринов
8Юрий Газинский
5Бенедикт Хеведес
46′
6Кристиан Рамирес
58′
3Брайн Идову
33Маурисио Перейра
59Алексей Миранчук
90′
11Дмитрий Скопинцев
58′
96Рифат Жемалетдинов
7Вандерсон Масиэл
9Федор Смолов
90′
14Кристоффер Олссон
71′
24Эдер
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)4
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
13Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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