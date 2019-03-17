«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

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Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку. Миранчук в седьмой раз отличился за «Локомотив» в 17 матчах текущего чемпионата, он является лучшим бомбардиром команды.

«Локомотив» выиграл у «Краснодара» впервые за полтора года. Предыдущая победа случилась 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. «Краснодар» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» вышел на третье место, «Краснодар» опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают «Краснодар» по дополнительным показателям (личные встречи).