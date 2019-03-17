Семин: Рановато нас списали в борьбе за верхние места

— Рановато нас списали в борьбе за верхние места, — сказал Семин. — Мы о себе напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, это одна из лучших игр в этом сезоне. Сегодня был баланс в атаке и обороне. На мой взгляд, закономерно выиграли матч.