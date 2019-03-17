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19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин: Рановато нас списали в борьбе за верхние места

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром"​ (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что команда заслуженно одержала победу.

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8
фотографий
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фотографий
8
фотографий

По мнению специалиста, железнодорожники показали одну из лучших игр в этом сезоне.

— Рановато нас списали в борьбе за верхние места, — сказал Семин. — Мы о себе напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, это одна из лучших игр в этом сезоне. Сегодня был баланс в атаке и обороне. На мой взгляд, закономерно выиграли матч.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков. В активе «Краснодара» также 35 очков, «быки» опережают железнодорожников по дополнительным показателям.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 16274 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМурад Мусаев
Голы
Антон Миранчук69′
Составы команд
1Маринату Гильерме
39Матвей Сафонов
20Владислав Игнатьев
98Сергей Петров
14Ведран Чорлука
4Александр Мартынович
33Соломон Кверквелия
5Урош Спаич
11Антон Миранчук
89Дмитрий Стоцкий
7Гжегож Крыховяк
77Шарль Каборе
63′68′
8Джефферсон Фарфан
16Виктор Классон
6Дмитрий Баринов
8Юрий Газинский
5Бенедикт Хеведес
46′
6Кристиан Рамирес
58′
3Брайн Идову
33Маурисио Перейра
59Алексей Миранчук
90′
11Дмитрий Скопинцев
58′
96Рифат Жемалетдинов
7Вандерсон Масиэл
9Федор Смолов
90′
14Кристоффер Олссон
71′
24Эдер
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
14Удары (всего)4
7Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
2Угловые2
13Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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