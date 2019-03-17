Семин: Рановато нас списали в борьбе за верхние места
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что команда заслуженно одержала победу.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что команда заслуженно одержала победу.
По мнению специалиста, железнодорожники показали одну из лучших игр в этом сезоне.
— Рановато нас списали в борьбе за верхние места, — сказал Семин. — Мы о себе напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, это одна из лучших игр в этом сезоне. Сегодня был баланс в атаке и обороне. На мой взгляд, закономерно выиграли матч.
На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков. В активе «Краснодара» также 35 очков, «быки» опережают железнодорожников по дополнительным показателям.
|Юрий Семин
|Мурад Мусаев
|Антон Миранчук
|69′
|1
|Маринату Гильерме
|39
|Матвей Сафонов
|20
|Владислав Игнатьев
|98
|Сергей Петров
|14
|Ведран Чорлука
|4
|Александр Мартынович
|33
|Соломон Кверквелия
|5
|Урош Спаич
|11
|Антон Миранчук
|89
|Дмитрий Стоцкий
|7
|Гжегож Крыховяк
|77
|Шарль Каборе
63′68′
|8
|Джефферсон Фарфан
|16
|Виктор Классон
|6
|Дмитрий Баринов
|8
|Юрий Газинский
|5
|Бенедикт Хеведес
46′
|6
|Кристиан Рамирес
58′
|3
|Брайн Идову
|33
|Маурисио Перейра
|59
|Алексей Миранчук
90′
|11
|Дмитрий Скопинцев
58′
|96
|Рифат Жемалетдинов
|7
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Смолов
90′
|14
|Кристоффер Олссон
71′
|24
|Эдер
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)