«Локомотив» обыграл измученный «Краснодар». Ликуйте: Семин уже третий

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Шесть сборников Черчесова и Каррера на трибуне

В четверг «Краснодар» сыграл в самом эмоциональном матче сезона. Команда Мурада Мусаева была в 30 секундах от исторического четвертьфинала Лиги Европы, но судьба и медлительность Виктора Классона оставили «быков» за пределами еврокубка. «Локомотив» в середине недели не играл, а усердно готовился к этой встрече. Важно было не сломаться перед играми сборных и в идеале крупно победить. В таком случае место в тройке обеспечено. Хотя бы на час, до матча «Спартака» и «Зенита».

На центральный матч тура пригласили Массимо Карреру, но чтобы не тратить время зря, он посетил и встречу в Черкизове. А почему нет? Станислава Черчесова в ложе разглядеть не удалось, скорее всего он проводил тренировку в Новогорске с теми, кто уже приехал на базу. Ну ничего. Значит посмотрит по телевизору.

На поле в стартовых составах появились все шесть сборников: Гилерме, братья Миранчуки, Владислав Игнатьев и Федор Смолов у «Локо» и Юрий Газинский у «Краснодара». Вечером эти футболисты присоединяться к остальным игрокам сборной России. Кроме того с первых минут появились представители сборных Швеции (Классон и Олссон), Белоруссии (Мартынович), Польши (Крыховяк), Грузии (Кверквелия) и других стран.

Фанаты против паспортов

Антураж на игре сложился замечательный. Сначала Южная трибуна «РЖД Арены» поздравила с 20-м днем рождения ультрас-группировку «Викинги» сочным баннером, а уже после перерыва фаны запели «Нам не нужен Fan ID». Оно и понятно. Паспорт болельщика осложнит поход на футбол буйным фанатам и просто семьям с детьми. Ведь даже для единичного похода на стадион потребуется Fan ID. Официально система идентификации болельщиков заработает с 1 июля на матчах РПЛ и Кубка России. Готовьтесь.

Расшевелите «Краснодар»!

Эмоциональное потрясение с «Валенсией» высосало из «Краснодара» все соки. Гости не бежали, проигрывали подбор и с трудом доходили до штрафной Гилерме. Мусаев под прессом обстоятельств превратился в Жозе Моуринью. «Краснодар» жестко вступал в борьбу, часто забирал мяч себе, но не высовывался. Это вообще не типично для «быков», поэтому наблюдать полумертвый поникший коллектив, который приехал чуть ли не перетерпеть 90 минут, было больно.

Расшевелите «Краснодар», ну пожалуйста! Без скорости это совсем другая команда. Да, Смолова она знает лучше, чем Юрий Семин. Да, фланги все так же интересны и появление Скопинцева с первых минут почти себя оправдало. Но когда выдумщик Перейра и пиковый Вандерсон на скамейке, это нельзя не заметить.

А ведь еще у «Краснодара» закончились нападающие. В четверг сломался чрезвычайно важный Ари — с ним нападение выглядит цельно — и пока нельзя рассчитывать на взбунтовавшегося Ивана Игнатьева. А Классон в роли форварда… Мы это уже видели. Извините, плохо фурычит. Можно было опять молиться на Шапи, но Сулейманов вышел на поле, когда команда оказалась вдесятером (на 68-й минуте вторую желтую получил Каборе). Магии свойственно кончаться.

Смолов — самый полезный игрок матча

Как бы здорово ни обрывали связь Смолова с полузащитой, именно Федор стал главным хедланером этого вечера. Благодаря постоянной опеке форварда, большую свободу получали его партнеры — Миранчуки и Фарфан. Они постоянно вылетали в контратаки, ловя измученного соперника на своей половине поля. Федор часто бил, порой очень опасно. В этот раз он играл на команду, а партнеры — в том числе сборники — действовали за счет него.

Да и гол по сути вылился за счет действий Смолова. Опорная зона сжималась, почти не опекая полузащиту соперника. И на 67-й минуте одинокий Крыховяк пробил издали. На пути мяча встала рука Каборе. Вторая желтая и пенальти. Антон Миранчук четко реализовал 11-метровый и только подчеркнул в каком он порядке перед международными матчами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fTjXDegqgbE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Локо» выглядел монолитно. Сборники — особенно. А вот краснодарский сборник Газинский разочаровал. Возможно это это четверга, скоро Юрий восстановится, но эту встречу провел слабо. В принципе как и весь «Краснодар» за исключением шикарного Сафонова. Матвей совершил чуть ли не десять классных сейвов и пропустил только с пенальти. Сухая и минимальная победа «Локо» и выход на третье место. Что это: тернистый путь наверх или удача, что соперник оказался сломленным и подстреленным?