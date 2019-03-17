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20:03 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» обыграл измученный «Краснодар». Ликуйте: Семин уже третий

Жара в Черкизове: Каррера на трибунах, протест фанатов и минимальная победа «Локо».

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Шесть сборников Черчесова и Каррера на трибуне

В четверг «Краснодар» сыграл в самом эмоциональном матче сезона. Команда Мурада Мусаева была в 30 секундах от исторического четвертьфинала Лиги Европы, но судьба и медлительность Виктора Классона оставили «быков» за пределами еврокубка. «Локомотив» в середине недели не играл, а усердно готовился к этой встрече. Важно было не сломаться перед играми сборных и в идеале крупно победить. В таком случае место в тройке обеспечено. Хотя бы на час, до матча «Спартака» и «Зенита».

На центральный матч тура пригласили Массимо Карреру, но чтобы не тратить время зря, он посетил и встречу в Черкизове. А почему нет? Станислава Черчесова в ложе разглядеть не удалось, скорее всего он проводил тренировку в Новогорске с теми, кто уже приехал на базу. Ну ничего. Значит посмотрит по телевизору.

На поле в стартовых составах появились все шесть сборников: Гилерме, братья Миранчуки, Владислав Игнатьев и Федор Смолов у «Локо» и Юрий Газинский у «Краснодара». Вечером эти футболисты присоединяться к остальным игрокам сборной России. Кроме того с первых минут появились представители сборных Швеции (Классон и Олссон), Белоруссии (Мартынович), Польши (Крыховяк), Грузии (Кверквелия) и других стран.

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Фанаты против паспортов

Антураж на игре сложился замечательный. Сначала Южная трибуна «РЖД Арены» поздравила с 20-м днем рождения ультрас-группировку «Викинги» сочным баннером, а уже после перерыва фаны запели «Нам не нужен Fan ID». Оно и понятно. Паспорт болельщика осложнит поход на футбол буйным фанатам и просто семьям с детьми. Ведь даже для единичного похода на стадион потребуется Fan ID. Официально система идентификации болельщиков заработает с 1 июля на матчах РПЛ и Кубка России. Готовьтесь.

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Расшевелите «Краснодар»!

Эмоциональное потрясение с «Валенсией» высосало из «Краснодара» все соки. Гости не бежали, проигрывали подбор и с трудом доходили до штрафной Гилерме. Мусаев под прессом обстоятельств превратился в Жозе Моуринью. «Краснодар» жестко вступал в борьбу, часто забирал мяч себе, но не высовывался. Это вообще не типично для «быков», поэтому наблюдать полумертвый поникший коллектив, который приехал чуть ли не перетерпеть 90 минут, было больно.

Расшевелите «Краснодар», ну пожалуйста! Без скорости это совсем другая команда. Да, Смолова она знает лучше, чем Юрий Семин. Да, фланги все так же интересны и появление Скопинцева с первых минут почти себя оправдало. Но когда выдумщик Перейра и пиковый Вандерсон на скамейке, это нельзя не заметить.

А ведь еще у «Краснодара» закончились нападающие. В четверг сломался чрезвычайно важный Ари — с ним нападение выглядит цельно — и пока нельзя рассчитывать на взбунтовавшегося Ивана Игнатьева. А Классон в роли форварда… Мы это уже видели. Извините, плохо фурычит. Можно было опять молиться на Шапи, но Сулейманов вышел на поле, когда команда оказалась вдесятером (на 68-й минуте вторую желтую получил Каборе). Магии свойственно кончаться.

Смолов — самый полезный игрок матча

Как бы здорово ни обрывали связь Смолова с полузащитой, именно Федор стал главным хедланером этого вечера. Благодаря постоянной опеке форварда, большую свободу получали его партнеры — Миранчуки и Фарфан. Они постоянно вылетали в контратаки, ловя измученного соперника на своей половине поля. Федор часто бил, порой очень опасно. В этот раз он играл на команду, а партнеры — в том числе сборники — действовали за счет него.

Да и гол по сути вылился за счет действий Смолова. Опорная зона сжималась, почти не опекая полузащиту соперника. И на 67-й минуте одинокий Крыховяк пробил издали. На пути мяча встала рука Каборе. Вторая желтая и пенальти. Антон Миранчук четко реализовал 11-метровый и только подчеркнул в каком он порядке перед международными матчами.

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***

«Локо» выглядел монолитно. Сборники — особенно. А вот краснодарский сборник Газинский разочаровал. Возможно это это четверга, скоро Юрий восстановится, но эту встречу провел слабо. В принципе как и весь «Краснодар» за исключением шикарного Сафонова. Матвей совершил чуть ли не десять классных сейвов и пропустил только с пенальти. Сухая и минимальная победа «Локо» и выход на третье место. Что это: тернистый путь наверх или удача, что соперник оказался сломленным и подстреленным?

Константин Кринский

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 16274 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМурад Мусаев
Голы
Антон Миранчук69′
Составы команд
1Маринату Гильерме
39Матвей Сафонов
20Владислав Игнатьев
98Сергей Петров
14Ведран Чорлука
4Александр Мартынович
33Соломон Кверквелия
5Урош Спаич
11Антон Миранчук
89Дмитрий Стоцкий
7Гжегож Крыховяк
77Шарль Каборе
63′68′
8Джефферсон Фарфан
16Виктор Классон
6Дмитрий Баринов
8Юрий Газинский
5Бенедикт Хеведес
46′
6Кристиан Рамирес
58′
3Брайн Идову
33Маурисио Перейра
59Алексей Миранчук
90′
11Дмитрий Скопинцев
58′
96Рифат Жемалетдинов
7Вандерсон Масиэл
9Федор Смолов
90′
14Кристоффер Олссон
71′
24Эдер
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
14Удары (всего)4
7Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
2Угловые2
13Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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