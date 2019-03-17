«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В составе «Спартака» отличился Денис Глушаков (13-я минута), у «Зенита» гол забил Вильмар Барриос (27). Гол Глушакова стал для «Спартака» 1500-м во всех турнирах.

«Спартак» не проигрывает «Зениту» на домашнем поле шесть матчей подряд, последний раз санкт-петербургская команда одерживала победу в гостях 30 ноября 2012 года (4:2). Всего команды провели между собой 55-й матч во всех турнирах, «Спартак» одержал 19 побед, «Зенит» выиграл в 20 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. «Зенит» продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7UNMBratUmo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.