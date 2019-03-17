«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с
В составе «Спартака» отличился Денис Глушаков (13-я минута), у «Зенита» гол забил Вильмар Барриос (27). Гол Глушакова стал для «Спартака» 1500-м во всех турнирах.
«Спартак» не проигрывает «Зениту» на домашнем поле шесть матчей подряд, последний раз
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. «Зенит» продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.
В следующем матче 30 марта «Спартак» на выезде встретится с грозненским «Ахматом», «Зенит» 31 марта на домашнем поле сыграет с «Оренбургом».
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)
|13′
|Вильмар Барриос
|27′
|57
|Александр Селихов
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
45′
|6
|Айртон
|18
|Юрий Жирков
|14
|Георгий Джикия
34′
|6
|Бранислав Иванович
|29
|Илья Кутепов
|44
|Ярослав Ракицкий
|47
|Роман Зобнин
57′
|14
|Далер Кузяев
|94
|Софьян Ханни
86′
|25
|Вильмар Барриос
90+1′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|22
|Артем Дзюба
|25
|Лоренсо Мельгарехо
79′
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
87′
|27
|Александр Ломовицкий
|27
|Магомед Оздоев
|88
|Александр Ташаев
73′
|16
|Кристиан Нобоа
56′
|15
|Максим Глушенков
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Денис Глушаков
61′85′
|7
|Сердар Азмун
55′74′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)