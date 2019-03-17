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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков дал — Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром

Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

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«Травмированные» излечились!

Важность матча зашкаливала, поэтому когда в стартовом протоколе обнаружились фамилии Лунёва и Дзюбы, чей выход на поле якобы был под вопросом, большого удивления это не вызвало. Состав «Зенита» вообще смотрелся оптимальным и максимально грозным: Жирков слева в обороне, Кузяев — на том же фланге в полузащите, окончательно восстановившийся от травмы крестообразной связки Нобоа был призван зацементировать опорную зону, а впереди вышла эффективная связка Дзюбы и Азмуна. Семак не мог ни на что жаловаться: в его распоряжении оказались все сильнейшие.

Кононову повезло куда меньше. Напряженный матч с «Динамо» привёл к дисквалификациям ведущего форварда и лучшего бомбардира в сезоне Зе Луиша, а также Гулиева, уже успевшего вжиться в роль ключевого полузащитника. Выход Глушакова на поле был безальтернативен. А вот появление с первых минут подзабытого Ташаева на левом фланге — пожалуй, главный сюрприз в составах обеих команд. Но прошло всего 13 минут, и ставка Кононова сработала.

Первый убойный момент — за «Спартаком»

Красно-белые быстрее и лучше вкатились игру. Они сделали ставку на схему 4−2−3−1 с Ханни на позиции плеймейкера, высокий прессинг и быстрый переход к атаке. Визуально футбол команды Кононова смотрелся более быстрым и агрессивным, чем неделю назад в матче с «Динамо», и «Зениту» на стартовом отрезке пришлось несладко.

Первый опасный момент случился уже на 4-й минуте: «Спартак» реактивно вылетел в контратаку, Мельгарехо самостоятельно протащил мяч по центральной зоне и выскочил один на один. Парагваец имел уйму времени, мог пробить на силу или аккуратно в дальний угол мимо Лунёва, но решил схитрить и покатил мяч в ближний. Вратарь «Зенита» успел подставить ногу, и хитрость Мельгарехо превратилась в неоправданное пижонство. Такие моменты в таких матчах, конечно же, нужно реализовывать.

Увидел ли Каррера гол Глушакова?

Леонид Федун, заходя на стадион перед матчем, на вопрос о Каррере раздражённо ответил: «Не знаю, приедет ли он. Я его приглашал». Стало понятно, что опцией похода в президентскую ложу итальянец не воспользуется. Да и вообще его визит был окутан тайной: он до самого конца просидел на игрt «Локо» и «Краснодара» в Черкизово и лишь после неё выехал в Тушино. Прибыл Массимо точно не к самому началу — впервые фотографы обнаружили его на обычной центральной трибуне примерно на 20-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому времени «Спартак» уже вёл в счёте. Красно-белым удалась отменная комбинация — Ханни с левого фланга выполнил нацеленный заброс на дальнюю штангу, а Ташаев скинул мяч в одно касание во вратарскую. Там Глушаков элегантно подставил ногу, мяч влетел в сетку, а сам Денис немедленно показал фанатской трибуне свой номер и фамилию. Крики «Глушак — иуда», издаваемые сотней радикальных фанатов, мгновенно утонули в овациях остальных зрителей.

Дебютный гол Барриоса

«Спартак» на эмоциях продолжил давление, почти сразу же Айртон должен был выдавать передачу на пустой угол Луису Адриано, но бразилец, ворвавшись в штрафную, элементарно не попал по мячу. Примерно так же заканчивались и другие атаки с участием Айртона: он демонстрировал отменную скорость, раз за разом уходил на скоростном ведении от соперников, но либо утыкался в подстраховку, либо не мог выполнить завершающее действие.

У «Зенита» же до перерыва лучшим на поле был Азмун. Даже при внешне незамысловатой и вертикальной игре всей команды иранец обеспечивал потрясающую работу в чужой штрафной, постоянно открывался за спины, опережал защитников и успевал к мячу. В первом тайме у Азмуна было два полумомента — накрывать его спартаковцы успевали в последние мгновения. Но ответный гол случился как раз благодаря Сердару. Он в очередной раз навязал борьбу после прострела, заставил соперников стянуться в его сторону. Мяч после единоборства отскочил чуть назад — и его внёс в дальний угол Барриос, впервые отличившийся за «Зенит».

Таким образом колумбиец исправился за пропущенный мяч — за Глушаковым в той атаке не добежал именно он. А теперь два опорника поменялись ролями — в новом эпизоде помешать Барриосу мог уже Денис, но засмотрелся на мяч и выключился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обмен нереализованными возможностями

На фоне дерби с «Динамо», где «Спартак» фактически встал после перерыва, могли возникнуть подозрения, что и против «Зенита» красно-белые резко сбавят во втором тайме. Но этого не произошло: выйдя из раздевалок, команда Кононова продолжила доминировать и атаковать большими силами.

Контрвыпады «Зенита», впрочем, оказались ничуть не менее опасными. На 60-й минуте Ригони обязан был выводить сине-бело-голубых вперёд, когда с пары метров после навеса Жиркова умудрился попасть в штангу. А потом гости всё же забили после стандарта, но арбитры усмотрели положение «вне игры».

Моменты сопоставимой степени опасности имел и «Спартак»: Мельгарехо получил ещё две шикарные возможности и обе упустил. Первые замены Кононов начал проводить только к 73-й минуте: на поле вышли экс-чертановцы Глушенков и Умяров (вот так сюрприз!) и Ломовицкий. Атакующую игру перестановки не усилили: темп матча в последнюю 10-минутку снизился, счёт так и остался прежним.

«Зенит» набрал стратегически важное очко и имел полное право быть довольным результатом. «Спартак» же не сумел приблизиться к конкуренту и подняться в зону Лиги чемпионов.

Михаил Гончаров

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43616 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)13′
Вильмар Барриос27′
Составы команд
57Александр Селихов
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
45′
6Айртон
18Юрий Жирков
14Георгий Джикия
34′
6Бранислав Иванович
29Илья Кутепов
44Ярослав Ракицкий
47Роман Зобнин
57′
14Далер Кузяев
94Софьян Ханни
86′
25Вильмар Барриос
90+1′
12де Соуза Луиз Адриану
22Артем Дзюба
25Лоренсо Мельгарехо
79′
24Эмилиано Ариэль Ригони
87′
27Александр Ломовицкий
27Магомед Оздоев
88Александр Ташаев
73′
16Кристиан Нобоа
56′
15Максим Глушенков
11Себастьян Дриусси
8Денис Глушаков
61′85′
7Сердар Азмун
55′74′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
11Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые4
19Фолы23
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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