Глушаков дал — Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром

Важность матча зашкаливала, поэтому когда в стартовом протоколе обнаружились фамилии Лунёва и Дзюбы, чей выход на поле якобы был под вопросом, большого удивления это не вызвало. Состав «Зенита» вообще смотрелся оптимальным и максимально грозным: Жирков слева в обороне, Кузяев — на том же фланге в полузащите, окончательно восстановившийся от травмы крестообразной связки Нобоа был призван зацементировать опорную зону, а впереди вышла эффективная связка Дзюбы и Азмуна. Семак не мог ни на что жаловаться: в его распоряжении оказались все сильнейшие.
Кононову повезло куда меньше. Напряженный матч с «Динамо» привёл к дисквалификациям ведущего форварда и лучшего бомбардира в сезоне Зе Луиша, а также Гулиева, уже успевшего вжиться в роль ключевого полузащитника. Выход Глушакова на поле был безальтернативен. А вот появление с первых минут подзабытого Ташаева на левом фланге — пожалуй, главный сюрприз в составах обеих команд. Но прошло всего 13 минут, и ставка Кононова сработала.
Первый опасный момент случился уже на 4-й минуте: «Спартак» реактивно вылетел в контратаку, Мельгарехо самостоятельно протащил мяч по центральной зоне и выскочил один на один. Парагваец имел уйму времени, мог пробить на силу или аккуратно в дальний угол мимо Лунёва, но решил схитрить и покатил мяч в ближний. Вратарь «Зенита» успел подставить ногу, и хитрость Мельгарехо превратилась в неоправданное пижонство. Такие моменты в таких матчах, конечно же, нужно реализовывать.
Леонид Федун, заходя на стадион перед матчем, на вопрос о Каррере раздражённо ответил: «Не знаю, приедет ли он. Я его приглашал». Стало понятно, что опцией похода в президентскую ложу итальянец не воспользуется. Да и вообще его визит был окутан тайной: он до самого конца просидел на игрt «Локо» и «Краснодара» в Черкизово и лишь после неё выехал в Тушино. Прибыл Массимо точно не к самому началу — впервые фотографы обнаружили его на обычной центральной трибуне примерно на 20-й минуте.
К тому времени «Спартак» уже вёл в счёте.
«Спартак» на эмоциях продолжил давление, почти сразу же Айртон должен был выдавать передачу на пустой угол Луису Адриано, но бразилец, ворвавшись в штрафную, элементарно не попал по мячу. Примерно так же заканчивались и другие атаки с участием Айртона: он демонстрировал отменную скорость, раз за разом уходил на скоростном ведении от соперников, но либо утыкался в подстраховку, либо не мог выполнить завершающее действие.
У «Зенита» же до перерыва лучшим на поле был Азмун. Даже при внешне незамысловатой и вертикальной игре всей команды иранец обеспечивал потрясающую работу в чужой штрафной, постоянно открывался за спины, опережал защитников и успевал к мячу. В первом тайме у Азмуна было два полумомента — накрывать его спартаковцы успевали в последние мгновения. Но ответный гол случился как раз благодаря Сердару. Он в очередной раз навязал борьбу после прострела, заставил соперников стянуться в его сторону. Мяч после единоборства отскочил чуть назад — и его внёс в дальний угол Барриос, впервые отличившийся за «Зенит».
Таким образом колумбиец исправился за пропущенный мяч — за Глушаковым в той атаке не добежал именно он. А теперь два опорника поменялись ролями — в новом эпизоде помешать Барриосу мог уже Денис, но засмотрелся на мяч и выключился.
На фоне дерби с «Динамо», где «Спартак» фактически встал после перерыва, могли возникнуть подозрения, что и против «Зенита»
Контрвыпады «Зенита», впрочем, оказались ничуть не менее опасными. На 60-й минуте Ригони обязан был выводить
Моменты сопоставимой степени опасности имел и «Спартак»: Мельгарехо получил ещё две шикарные возможности и обе упустил. Первые замены Кононов начал проводить только к 73-й минуте: на поле вышли
«Зенит» набрал стратегически важное очко и имел полное право быть довольным результатом. «Спартак» же не сумел приблизиться к конкуренту и подняться в зону Лиги чемпионов.
Михаил Гончаров
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)
|13′
|Вильмар Барриос
|27′
|57
|Александр Селихов
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
45′
|6
|Айртон
|18
|Юрий Жирков
|14
|Георгий Джикия
34′
|6
|Бранислав Иванович
|29
|Илья Кутепов
|44
|Ярослав Ракицкий
|47
|Роман Зобнин
57′
|14
|Далер Кузяев
|94
|Софьян Ханни
86′
|25
|Вильмар Барриос
90+1′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|22
|Артем Дзюба
|25
|Лоренсо Мельгарехо
79′
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
87′
|27
|Александр Ломовицкий
|27
|Магомед Оздоев
|88
|Александр Ташаев
73′
|16
|Кристиан Нобоа
56′
|15
|Максим Глушенков
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Денис Глушаков
61′85′
|7
|Сердар Азмун
55′74′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)