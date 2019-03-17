Глушаков дал — Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром

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«Травмированные» излечились!

Важность матча зашкаливала, поэтому когда в стартовом протоколе обнаружились фамилии Лунёва и Дзюбы, чей выход на поле якобы был под вопросом, большого удивления это не вызвало. Состав «Зенита» вообще смотрелся оптимальным и максимально грозным: Жирков слева в обороне, Кузяев — на том же фланге в полузащите, окончательно восстановившийся от травмы крестообразной связки Нобоа был призван зацементировать опорную зону, а впереди вышла эффективная связка Дзюбы и Азмуна. Семак не мог ни на что жаловаться: в его распоряжении оказались все сильнейшие.

Кононову повезло куда меньше. Напряженный матч с «Динамо» привёл к дисквалификациям ведущего форварда и лучшего бомбардира в сезоне Зе Луиша, а также Гулиева, уже успевшего вжиться в роль ключевого полузащитника. Выход Глушакова на поле был безальтернативен. А вот появление с первых минут подзабытого Ташаева на левом фланге — пожалуй, главный сюрприз в составах обеих команд. Но прошло всего 13 минут, и ставка Кононова сработала.

Первый убойный момент — за «Спартаком»

Красно-белые быстрее и лучше вкатились игру. Они сделали ставку на схему 4−2−3−1 с Ханни на позиции плеймейкера, высокий прессинг и быстрый переход к атаке. Визуально футбол команды Кононова смотрелся более быстрым и агрессивным, чем неделю назад в матче с «Динамо», и «Зениту» на стартовом отрезке пришлось несладко.

Первый опасный момент случился уже на 4-й минуте: «Спартак» реактивно вылетел в контратаку, Мельгарехо самостоятельно протащил мяч по центральной зоне и выскочил один на один. Парагваец имел уйму времени, мог пробить на силу или аккуратно в дальний угол мимо Лунёва, но решил схитрить и покатил мяч в ближний. Вратарь «Зенита» успел подставить ногу, и хитрость Мельгарехо превратилась в неоправданное пижонство. Такие моменты в таких матчах, конечно же, нужно реализовывать.

Увидел ли Каррера гол Глушакова?

Леонид Федун, заходя на стадион перед матчем, на вопрос о Каррере раздражённо ответил: «Не знаю, приедет ли он. Я его приглашал». Стало понятно, что опцией похода в президентскую ложу итальянец не воспользуется. Да и вообще его визит был окутан тайной: он до самого конца просидел на игрt «Локо» и «Краснодара» в Черкизово и лишь после неё выехал в Тушино. Прибыл Массимо точно не к самому началу — впервые фотографы обнаружили его на обычной центральной трибуне примерно на 20-й минуте.

К тому времени «Спартак» уже вёл в счёте. Красно-белым удалась отменная комбинация — Ханни с левого фланга выполнил нацеленный заброс на дальнюю штангу, а Ташаев скинул мяч в одно касание во вратарскую. Там Глушаков элегантно подставил ногу, мяч влетел в сетку, а сам Денис немедленно показал фанатской трибуне свой номер и фамилию. Крики «Глушак — иуда», издаваемые сотней радикальных фанатов, мгновенно утонули в овациях остальных зрителей.

Дебютный гол Барриоса

«Спартак» на эмоциях продолжил давление, почти сразу же Айртон должен был выдавать передачу на пустой угол Луису Адриано, но бразилец, ворвавшись в штрафную, элементарно не попал по мячу. Примерно так же заканчивались и другие атаки с участием Айртона: он демонстрировал отменную скорость, раз за разом уходил на скоростном ведении от соперников, но либо утыкался в подстраховку, либо не мог выполнить завершающее действие.

У «Зенита» же до перерыва лучшим на поле был Азмун. Даже при внешне незамысловатой и вертикальной игре всей команды иранец обеспечивал потрясающую работу в чужой штрафной, постоянно открывался за спины, опережал защитников и успевал к мячу. В первом тайме у Азмуна было два полумомента — накрывать его спартаковцы успевали в последние мгновения. Но ответный гол случился как раз благодаря Сердару. Он в очередной раз навязал борьбу после прострела, заставил соперников стянуться в его сторону. Мяч после единоборства отскочил чуть назад — и его внёс в дальний угол Барриос, впервые отличившийся за «Зенит».

Таким образом колумбиец исправился за пропущенный мяч — за Глушаковым в той атаке не добежал именно он. А теперь два опорника поменялись ролями — в новом эпизоде помешать Барриосу мог уже Денис, но засмотрелся на мяч и выключился.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7UNMBratUmo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обмен нереализованными возможностями

На фоне дерби с «Динамо», где «Спартак» фактически встал после перерыва, могли возникнуть подозрения, что и против «Зенита» красно-белые резко сбавят во втором тайме. Но этого не произошло: выйдя из раздевалок, команда Кононова продолжила доминировать и атаковать большими силами.

Контрвыпады «Зенита», впрочем, оказались ничуть не менее опасными. На 60-й минуте Ригони обязан был выводить сине-бело-голубых вперёд, когда с пары метров после навеса Жиркова умудрился попасть в штангу. А потом гости всё же забили после стандарта, но арбитры усмотрели положение «вне игры».

Моменты сопоставимой степени опасности имел и «Спартак»: Мельгарехо получил ещё две шикарные возможности и обе упустил. Первые замены Кононов начал проводить только к 73-й минуте: на поле вышли экс-чертановцы Глушенков и Умяров (вот так сюрприз!) и Ломовицкий. Атакующую игру перестановки не усилили: темп матча в последнюю 10-минутку снизился, счёт так и остался прежним.

«Зенит» набрал стратегически важное очко и имел полное право быть довольным результатом. «Спартак» же не сумел приблизиться к конкуренту и подняться в зону Лиги чемпионов.