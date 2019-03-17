Семак: Много вопросов к судье. На Дзюбе был чистый пенальти

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— Спасибо болельщикам и команде. Был сложный момент, всего два дня на восстановление. Проявили характер и волю. Хотели победить, но не получилось.

Не очень удачно вошли в игру, «Спартак» был свежее, мы много ошибались, нас успевали накрывать. В остальном играли гораздо лучше, были моменты, жаль, что не победили.

— Был ли пенальти на Дзюбе? Что скажете о судействе? Оно не сломало игру?

— Назначать арбитра [Владимира Москалева], который получил неуд в первом матче — странное решение судейского комитета. У меня много вопросов.

Я видел повтор, по мне — чистый пенальти. Дзюба прокидывал мяч, ему был удар в бедро. Вопрос с голом — был офсайд или нет — нужно устанавливать систему видеоповторов, чтобы мы не зависели от решения отдельно взятого арбитра.

— Что случилось с Азмуном? Заменили его по травме?

— И по травме тоже. Он пропустил всю подготовку, сейчас ему очень тяжело, нужен отдых, его не хватает на все 90 минут. Надеюсь, в этот перерыв он отдохнет.

Он большой молодец, есть моменты в каждом матче. Есть над чем работать, мы на него рассчитываем, он разнообразил наши атакующие действия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7UNMBratUmo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как оцените игру Лунева в первом тайме, его выносы и выходы за штрафную для подстраховки защитников? В каком он вообще состоянии?

— До последнего момента его участие в игре было под вопросом, поэтому к нему не может быть никаких претензий, только благодарность за то, что смог сыграть с травмой.

Выносы — не самое сильное качество у наших вратарей. В Европе вратари очень дорого играют ногами, у нас есть отставание. Андрей нормально играет ногами, но есть над чем работать.

— И все-таки, над чем конкретно нужно работать Азмуну, чтобы реализовывать явные моменты?