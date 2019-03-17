Семак: Много вопросов к судье. На Дзюбе был чистый пенальти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
— Спасибо болельщикам и команде. Был сложный момент, всего два дня на восстановление. Проявили характер и волю. Хотели победить, но не получилось.
Не очень удачно вошли в игру, «Спартак» был свежее, мы много ошибались, нас успевали накрывать. В остальном играли гораздо лучше, были моменты, жаль, что не победили.
— Был ли пенальти на Дзюбе? Что скажете о судействе? Оно не сломало игру?
— Назначать арбитра [Владимира Москалева], который получил неуд в первом матче — странное решение судейского комитета. У меня много вопросов.
Я видел повтор, по мне — чистый пенальти. Дзюба прокидывал мяч, ему был удар в бедро. Вопрос с голом — был офсайд или нет — нужно устанавливать систему видеоповторов, чтобы мы не зависели от решения отдельно взятого арбитра.
— Что случилось с Азмуном? Заменили его по травме?
— И по травме тоже. Он пропустил всю подготовку, сейчас ему очень тяжело, нужен отдых, его не хватает на все 90 минут. Надеюсь, в этот перерыв он отдохнет.
Он большой молодец, есть моменты в каждом матче. Есть над чем работать, мы на него рассчитываем, он разнообразил наши атакующие действия.
— Как оцените игру Лунева в первом тайме, его выносы и выходы за штрафную для подстраховки защитников? В каком он вообще состоянии?
— До последнего момента его участие в игре было под вопросом, поэтому к нему не может быть никаких претензий, только благодарность за то, что смог сыграть с травмой.
Выносы — не самое сильное качество у наших вратарей. В Европе вратари очень дорого играют ногами, у нас есть отставание. Андрей нормально играет ногами, но есть над чем работать.
— И
— Хладнокровие и опыт придут со временем. Он забивает много, но думаю, будет еще больше, — сказал Семак.
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)
|13′
|Вильмар Барриос
|27′
|57
|Александр Селихов
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
45′
|6
|Айртон
|18
|Юрий Жирков
|14
|Георгий Джикия
34′
|6
|Бранислав Иванович
|29
|Илья Кутепов
|44
|Ярослав Ракицкий
|47
|Роман Зобнин
57′
|14
|Далер Кузяев
|94
|Софьян Ханни
86′
|25
|Вильмар Барриос
90+1′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|22
|Артем Дзюба
|25
|Лоренсо Мельгарехо
79′
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
87′
|27
|Александр Ломовицкий
|27
|Магомед Оздоев
|88
|Александр Ташаев
73′
|16
|Кристиан Нобоа
56′
|15
|Максим Глушенков
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Денис Глушаков
61′85′
|7
|Сердар Азмун
55′74′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)