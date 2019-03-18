Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Наполи4
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
10Невероятная бронза российских биатлонистов
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко: Почти наверняка выкупим трансфер Дивеева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Уралом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ рассказал о дальнейшей судьбе защитника Игоря Дивеева, выступаюшего за москвичей по арендному соглашению.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем туре против “Уфы”. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер», — цитирует белорусского специалиста Rusfootball.info.

За «армейцев» Дивеев провёл две игры в текущем сезоне, обе — в основном составе. Также он отметился двумя жёлтыми карточками. В составе «Уфы» защитник сыграл два матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на пять баллов. В 21-м туре «армейцы» дома сыграют с «Уфой». Встреча состоится 31 марта.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
«Локомотив» обыграл измученный «Краснодар». Семин уже третий
Русский суперлыжник разорвал всех в Швеции
Русский вратарь бросал клюшку, чтобы спасти рекорд Буре в НХЛ
Знарок является основным кандидатом на пост тренера «Спартака»
Месси оформил самый красивый хет-трик в карьере (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь