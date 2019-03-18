Гончаренко: Почти наверняка выкупим трансфер Дивеева

Источник: РИА "Новости"

«Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем туре против “Уфы”. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер», — цитирует белорусского специалиста Rusfootball.info.

За «армейцев» Дивеев провёл две игры в текущем сезоне, обе — в основном составе. Также он отметился двумя жёлтыми карточками. В составе «Уфы» защитник сыграл два матча.