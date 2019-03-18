Руководство «Зенита» изучит контент канала «Z+»

— Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со «Спартаком», поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня, и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее, — сказал Медведев корреспонденту «СЭ».