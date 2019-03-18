Футболисту «Урала» грозит дисквалификация за слова про темнокожих

Источник: УралИнформБюро

Футболист в интервью «Комсомольской правде» рассказал о своем отрицательном отношении к привлечению натурализованных игроков (иностранцев, получивших гражданство) в главную команду страны. В последние годы в сборную вызывались несколько бразильцев без русских корней — Марио Фернандес, Ари и Маринато Гильерме, напоминает «Уралинформбюро».

«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — отметил Павел Погребняк, подчеркнув, что в сборной можно обойтись без иностранцев.

Российские футбольные власти уже обратили внимание на заявление футболиста, пишет «Спорт-Экспресс». Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил, что слова футболиста будут изучены.

«Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока», — отметил он.

Спортсмену теперь может грозить штраф или временная дисквалификация. Стоит отметить, что футболист уже заявил, что никого не хотел обидеть.

Павел Погребняк родился в 1983 году в Москве. Пик его карьеры пришелся на 2007−2009 годы, когда футболист выступал за «Зенит». С петербургским клубом он выиграл чемпионат России, Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА. В «Урал» он перешел летом 2018 года.

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