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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Позор в эфире заставил российскую журналистку отказаться от гонорара

Спортивный комментатор Мария Командная отказалась от гонорара за съемку на телеканале Z+, запустившемся на средства футбольного клуба «Зенит». Об этом она сообщила в Twitter. Ранее она назвала эфир с ней, Сергеем Шнуровым и Артемием Лебедевым позором.

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Источник: РИА "Новости"

«Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее», — отметила Командная на своей странице.

Во время загрузки произошла ошибка.

После эфира она заявила в Instagram-сторис, что «Шнуров и Лебедев закопали ее репутацию футбольного и спортивного журналиста». Она также спросила у Шнурова, не стыдно ли ему. Он сказал, что не стыдится за эфир. «А мне *** (очень) как стыдно», — ответила Командная. «А ты не матерись и стыдно не будет», — посоветовал музыкант, которого она в тот момент снимала.

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Канал Z+ был запущен непосредственно перед матчем «Спартак» — «Зенит» 17 марта. Эфир был посвящен противостоянию Москвы и Петербурга, которые представляют эти клубы. Поклонники футбола отмечали в соцсетях, что эфир был неструктурирован, а его участники и ведущая вели себя непрофессионально. «Командная орет матом, Шнур, Тема и [Илья] Варламов спорят матом, что лучше — Москва или Питер, Григорян с тактическим гиком хихикает над словом “анализтика”, Туктик (фигуристка Елизавета Туктамышева — прим. “Ленты.ру”) стоит в трех шубах с четырьмя фото [Акселя] Витселя», — заметил блогер Данил Тармасинов.

Пользователи также назвали некорректным поведение участников эфира — Шнурова и Лебедева. Мужчина во фраке представил Шнурова «хозяином всего сущего». «Ссущего?» — переспросила Командная. «И срущего», — ответил вошедший в студию лидер группы «Ленинград». Участники баттла нарочито неуважительно высказывались о городах-соперниках, используя нецензурные выражения.

Приглашенной в эфир Туктамышевой предложили установить мировой рекорд и исполнить двойной флип, тройной тулуп и четверной аксель. Для этого ей необходимо было выпить залпом два коктейля под названием флип, надеть три тулупа и взять в руки четыре фотографии полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» закончилась со счетом 1:1.

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