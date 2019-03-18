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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Напавший на Глушакова болельщик «Спартака» посетил матч с «Зенитом»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов посетил матч 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1), несмотря на запрет.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Он в своем Инстаграме выложил фото с игры.

Напомним, в конце ноября во время матча «Спартак» — «Рапид» (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы Голунов выбежал на поле и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, в результате чего завязалась потасовка.

Фаната после этого отправили в СИЗО и запретили ему посещать спортивные мероприятия в течение пяти лет.

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Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43616 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)13′
Вильмар Барриос27′
Составы команд
57Александр Селихов
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
45′
6Айртон
18Юрий Жирков
14Георгий Джикия
34′
6Бранислав Иванович
29Илья Кутепов
44Ярослав Ракицкий
47Роман Зобнин
57′
14Далер Кузяев
94Софьян Ханни
86′
25Вильмар Барриос
90+1′
12де Соуза Луиз Адриану
22Артем Дзюба
25Лоренсо Мельгарехо
79′
24Эмилиано Ариэль Ригони
87′
27Александр Ломовицкий
27Магомед Оздоев
88Александр Ташаев
73′
16Кристиан Нобоа
56′
15Максим Глушенков
11Себастьян Дриусси
8Денис Глушаков
61′85′
7Сердар Азмун
55′74′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
11Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые4
19Фолы23
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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