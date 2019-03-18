Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак». Но до чемпионства — слишком далеко
Максим Алланазаров — о возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами.
Максим Алланазаров — о возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами.
Это должно было
Отказ Карреры от приглашения президента выглядит вполне логично. С момента увольнения итальянца никто из руководителей «Спартака» ни разу не вышел с ним на связь, в том числе и Федун. Такое развитие событий почти наверняка исключает возможность работы Карреры в «Спартаке» — по крайней мере до тех пор, пока Леонид Арнольдович является владельцем клуба. Принципиальность Массимо, безусловно, заслуживает уважения. Настоящих личностей нашему футболу катастрофически не хватает.
Предложение Федуна посетить игру с «Зенитом» — первое после того, как я покинул Россию. И это было довольно неожиданно. Я его поблагодарил, но сказал, что у меня есть определенные планы, потому что я приехал в Москву не ради
какого-томатча, а по другим делам.
«Спартак» не был бы «Спартаком», если бы именно в этот день капитан команды не забил свой первый гол после болезненной смены тренера. Который, по иронии, стал 1500-м для
После игры Глушаков предложил фанатам встретиться и обсудить все недопонимания. Но делать это нужно было после каждого матча с самого возникновения конфликта, а не после забитого гола. Вряд ли предложение
Показалось, что «Спартак» провел против «Зенита» свой лучший мартовский матч. Хотя если бы безобразно отработавший игру судья Москалев назначил пенальти, а штанга не выручила Селихова в очередной раз, все было бы куда хуже.
Еще команде Кононова не хватает баланса в атаке: фланги недостаточно активны, Луис Адриано никак не может поймать свою игру, а Ханни, похоже, не способен проводить на приемлемом уровне хотя бы несколько матчей подряд.
Зато порадовала смелость главного тренера. Вышедший в старте Александр Ташаев провел свой лучший матч за «Спартак», а молодые Глушенков и Умяров — на радость директору академии «Чертаново» Николаю Ларину — наконец дебютировали в официальном матче. «Спартак» Кононова и Глушакова сильно отличается от той команды, что строил Каррера. Сейчас — гораздо меньше эмоций, невзвешенных решений и подковерных игр.
Но до чемпионского «Спартака» Карреры этой команде еще очень далеко.
|Олег Кононов
|Сергей Семак
|Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)
|13′
|Вильмар Барриос
|27′
|57
|Александр Селихов
|99
|Андрей Лунев
|92
|Николай Рассказов
|19
|Игорь Смольников
45′
|6
|Айртон
|18
|Юрий Жирков
|14
|Георгий Джикия
34′
|6
|Бранислав Иванович
|29
|Илья Кутепов
|44
|Ярослав Ракицкий
|47
|Роман Зобнин
57′
|14
|Далер Кузяев
|94
|Софьян Ханни
86′
|25
|Вильмар Барриос
90+1′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|22
|Артем Дзюба
|25
|Лоренсо Мельгарехо
79′
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
87′
|27
|Александр Ломовицкий
|27
|Магомед Оздоев
|88
|Александр Ташаев
73′
|16
|Кристиан Нобоа
56′
|15
|Максим Глушенков
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Денис Глушаков
61′85′
|7
|Сердар Азмун
55′74′
|54
|Наиль Умяров
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)