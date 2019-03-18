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13:50 (мск), источник: Sport24

Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак». Но до чемпионства — слишком далеко

Максим Алланазаров — о возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами.

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Это должно было когда-нибудь случиться — Массимо Каррера вернулся на «Открытие Арену»! Ажиотаж вокруг приезда итальянца на стадион был намного более эпичным, чем само появление Массимо на арене. На фанатку герой большинства болельщиков так и не пошел, но и Леонид Федун не дождался своего единственного золотого тренера в президентской ложе.

Каррера предпочел наблюдать за рубкой «Спартака» и «Зенита» в компании друзей: Тимур Гурцкая, Марко Трабукки и Артем Фетисов стали охранниками бывшего тренера красно-белых в этот вечер.

Отказ Карреры от приглашения президента выглядит вполне логично. С момента увольнения итальянца никто из руководителей «Спартака» ни разу не вышел с ним на связь, в том числе и Федун. Такое развитие событий почти наверняка исключает возможность работы Карреры в «Спартаке» — по крайней мере до тех пор, пока Леонид Арнольдович является владельцем клуба. Принципиальность Массимо, безусловно, заслуживает уважения. Настоящих личностей нашему футболу катастрофически не хватает.

Предложение Федуна посетить игру с «Зенитом» — первое после того, как я покинул Россию. И это было довольно неожиданно. Я его поблагодарил, но сказал, что у меня есть определенные планы, потому что я приехал в Москву не ради какого-то матча, а по другим делам.
Массимо Каррера — в интервью Sport24

«Спартак» не был бы «Спартаком», если бы именно в этот день капитан команды не забил свой первый гол после болезненной смены тренера. Который, по иронии, стал 1500-м для красно-белых в чемпионатах России. Этот мяч, по сути, ничего не изменил в дальнейшей судьбе Глушакова — футболисту по-прежнему нужно доказывать в каждом матче. Тем не менее, этот гол наверняка добавит Денису уверенности в себе.

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После игры Глушаков предложил фанатам встретиться и обсудить все недопонимания. Но делать это нужно было после каждого матча с самого возникновения конфликта, а не после забитого гола. Вряд ли предложение кто-то из фанатов «Спартака» откликнется на предложение капитана. Наступило небольшое затишье в этой войне, но главная битва еще впереди. Итоги сезона рассудят всех.

Показалось, что «Спартак» провел против «Зенита» свой лучший мартовский матч. Хотя если бы безобразно отработавший игру судья Москалев назначил пенальти, а штанга не выручила Селихова в очередной раз, все было бы куда хуже.

Сейчас команде Кононова явно не хватает «физики»: после агрессивных 20 минут на старте «Спартак» заметно подсел, то же случилось и во втором тайме.

Еще команде Кононова не хватает баланса в атаке: фланги недостаточно активны, Луис Адриано никак не может поймать свою игру, а Ханни, похоже, не способен проводить на приемлемом уровне хотя бы несколько матчей подряд.

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Зато порадовала смелость главного тренера. Вышедший в старте Александр Ташаев провел свой лучший матч за «Спартак», а молодые Глушенков и Умяров — на радость директору академии «Чертаново» Николаю Ларину — наконец дебютировали в официальном матче. «Спартак» Кононова и Глушакова сильно отличается от той команды, что строил Каррера. Сейчас — гораздо меньше эмоций, невзвешенных решений и подковерных игр.

Но до чемпионского «Спартака» Карреры этой команде еще очень далеко.

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Матч Спартак—Зенит завершился ничьей
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01:28 (мск)© Ньюстюб
Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43616 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)13′
Вильмар Барриос27′
Составы команд
57Александр Селихов
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
45′
6Айртон
18Юрий Жирков
14Георгий Джикия
34′
6Бранислав Иванович
29Илья Кутепов
44Ярослав Ракицкий
47Роман Зобнин
57′
14Далер Кузяев
94Софьян Ханни
86′
25Вильмар Барриос
90+1′
12де Соуза Луиз Адриану
22Артем Дзюба
25Лоренсо Мельгарехо
79′
24Эмилиано Ариэль Ригони
87′
27Александр Ломовицкий
27Магомед Оздоев
88Александр Ташаев
73′
16Кристиан Нобоа
56′
15Максим Глушенков
11Себастьян Дриусси
8Денис Глушаков
61′85′
7Сердар Азмун
55′74′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
11Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые4
19Фолы23
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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