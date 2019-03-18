Мейтин о высказываниях Погребняка: Расизм недопустим
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной
Погребняк в интервью «Комсомольской правде» заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты. Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев заявил, что комитет может рассмотреть высказывания Погребняка.
«Считаю, что Павел имел расистские наклонности в этом высказывании. Мы считаем, что расизм недопустим в любых его проявлениях», — сказал Мейтин журналистам.