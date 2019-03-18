Мейтин о высказываниях Погребняка: Расизм недопустим

Погребняк в интервью «Комсомольской правде» заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты. Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев заявил, что комитет может рассмотреть высказывания Погребняка.