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14:29 (мск), источник: ТАСС

Премьер-лига считает недопустимым нецензурные высказывания на канале ФК «Зенит»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) считает недопустимым употребление ненормативной лексики в публичном пространстве. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

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Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте «Зенита» была организована трансляция матча 20-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы на выезде играли со «Спартаком» (1:1). Во время репортажа в эфире неоднократно использовалась ненормативная лексика.

«Мы считаем недопустимым это, мы нетерпимы к мату в публичном пространстве, такого быть не должно», — отметил директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

«Думаю, что сам канал и футбольный клуб обязаны контролировать свой контент, это недопустимо. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка и подобного больше не возникнет», — добавил Мейтин.

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