Премьер-лига считает недопустимым нецензурные высказывания на канале ФК «Зенит»
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская
На официальном сайте «Зенита» была организована трансляция матча 20-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы на выезде играли со «Спартаком» (1:1). Во время репортажа в эфире неоднократно использовалась ненормативная лексика.
«Мы считаем недопустимым это, мы нетерпимы к мату в публичном пространстве, такого быть не должно», — отметил директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.
«Думаю, что сам канал и футбольный клуб обязаны контролировать свой контент, это недопустимо. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка и подобного больше не возникнет», — добавил Мейтин.