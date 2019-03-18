Премьер-лига считает недопустимым нецензурные высказывания на канале ФК «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте «Зенита» была организована трансляция матча 20-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы на выезде играли со «Спартаком» (1:1). Во время репортажа в эфире неоднократно использовалась ненормативная лексика.

«Мы считаем недопустимым это, мы нетерпимы к мату в публичном пространстве, такого быть не должно», — отметил директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.