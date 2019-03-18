«Шнуров и Лебедев все испортили». Григорян — об участии в программе на «Z+»

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В эфире, посвященном игре 20-го тура между сине-бело-голубыми и «Спартаком» ведущая Мария Командная разговаривала с Елизаветой Туктамышевой о фигурном катании, и предлагала спортсменке выпить алкогольный коктейль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvHtbgqH1H3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvHtbgqH1H3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Кто больший красава: я или @sava9? )? . . . Today I’ve met a lot of cool people. Who’s cooler: me or @sava9 ?))</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elizaveta Tuktamysheva</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-17T19:03:25+00:00">17 Мар 2019 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер Александр Григорян с аналитиком InStat Игорем Печерицей разбирали встречу на «Открытие Арене», анонсировали ее и рассуждали о шансах команд.

А дальше в дело вступили музыкант Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Они по очереди говорили о том, почему не любят Питер и Москву. Получилось максимально жестко. Шнуров проводил параллели между Москвой и *** [вагиной]. Лебедев сравнивал весенние сугробы в Санкт-Петербурге с временами блокадного Ленинграда. Кроме того, в какой-то момент на связь вышел блогер Илья Варламов и в таких же выражениях рассказал о двух городах.

В итоге эфир вызвал отрицательную оценку аудитории. Многие возмущались в соцсетях. «СЭ» связался с одним из участников программы — Григоряном.

— Какие у вас впечатления? — вопрос тренеру.

— В эту программу меня пригласили, чтобы я проанализировал шансы команды вместе с Печерицей. Кстати говоря, очень толковый парень, много знает о футболе. Кроме того, после игры мне нужно было подвести итоги с точки зрения чистой аналитики.

Сразу оговорился: с моей стороны будет аналитика и ничего больше. Сказал, что хочу, чтобы все было серьезно. Мне это пообещали.

Что касается моего блока с Печерицей и отдельного выступления после матча, то, думаю, вопросов никаких нет. Но меня возмутила часть Шнура и Лебедева. Это ведь дерби, большое количество просмотров. Трансляцию «Z+» видели, в том числе, и дети. Давайте подумаем, какое отношение эта пошлятина имеет к матчу. Никакого! Мне кажется, что это полнейший провал. Не понимаю, чего хотели достигнуть организаторы.

— Получается, вам не рассказали, что будет помимо вашего аналитического блока?

— Я потом спрашивал, как можно было допустить этих двух «кадров» до передачи. Насколько понимаю, никто не ожидал, что они себя так поведут. Но, с другой стороны, человек, который делал все это, должен осознавать, с кем имеет дело. Можно ли такое поведение Шнура считать нестандартным? Нет. Я понимаю, что программа развлекательного формата. Но разве их поведение подходит под статус развлечения? Нет. Мне кажется, это беспредел.

— Командная отказалась от гонорара за программу. А вы?

— Вы знаете, в жизни все очень просто: деньги к деньгам липнут. Что касается меня, ни о каком гонораре не шла речь. Я — действующий профессиональный тренер. То, что меня пригласили проанализировать такой топовый матч, мне интересно. Думаю, и помимо меня было много кандидатур. Я не проговаривал никакой гонорар: после передачи сразу же уехал.

Что касается Командной, то, мне кажется, она сама не ожидала, что такое получится. Я же с ней выходил в эфир после выступления этих двух чудесных господ. И ощущалось, что она полностью потеряла равновесие. Вот задаюсь вопросом: могла ли она повлиять на их поведение? Трудно ответить… Если бы Командная сама встала бы и ушла, то сорвала бы эфир, и это непрофессионально. Но, мне кажется, Мария могла попытаться повлиять на них, понимая, что такая пошлятина не должна звучать в прямом эфире.

— Эфир нанес удар по имиджу «Зенита»?

— Я так не считаю. Но лично у меня остался очень неприятный осадок. Я сам ради этой программы «выдернулся» со сборов. Мы сыграли матч, летел всю ночь — из Анталии в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург — чтобы участвовать в эфире.

Да, эта конкретная передача получилась провальной, но напрашивается что-то новое. Пусть первый блин комом, но сам замысел правильный. Необходимо делать что-то серьезное, чтобы привлечь болельщиков. Но — делать это профессионально. Если подразумевается развлекательный контент, то надо понимать, что такое развлечение, а что такое пошлость.

— Если вас еще раз позовут на передачу, пойдете?

— Приму участие в любой, которая мне интересна. А это — только футбол и тактика. Вернее, тактика — моя страсть. У всех разные хобби: рыбалка, охота, еще что-то. А мое связано с тактикой. И совпадает с профессией.

Вряд ли Игорь Порошин, который занимался организацией эфира и пригласил меня, предполагал, что эти двое так испортят передачу. Понятно, что он высчитывал риски, но не думаю, что до такой степени. Тут сработал человеческий фактор.