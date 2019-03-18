«Шнуров и Лебедев все испортили». Григорян — об участии в программе на «Z+»

В эфире, посвященном игре 20-го тура между сине-бело-голубыми и «Спартаком» ведущая Мария Командная разговаривала с Елизаветой Туктамышевой о фигурном катании, и предлагала спортсменке выпить алкогольный коктейль.
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Тренер Александр Григорян с аналитиком InStat Игорем Печерицей разбирали встречу на «Открытие Арене», анонсировали ее и рассуждали о шансах команд.
А дальше в дело вступили музыкант Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Они по очереди говорили о том, почему не любят Питер и Москву. Получилось максимально жестко. Шнуров проводил параллели между Москвой и *** [вагиной]. Лебедев сравнивал весенние сугробы в Санкт-Петербурге с временами блокадного Ленинграда. Кроме того, в какой-то момент на связь вышел блогер Илья Варламов и в таких же выражениях рассказал о двух городах.
В итоге эфир вызвал отрицательную оценку аудитории. Многие возмущались в соцсетях. «СЭ» связался с одним из участников программы — Григоряном.
— Какие у вас впечатления? — вопрос тренеру.
— В эту программу меня пригласили, чтобы я проанализировал шансы команды вместе с Печерицей. Кстати говоря, очень толковый парень, много знает о футболе. Кроме того, после игры мне нужно было подвести итоги с точки зрения чистой аналитики.
Сразу оговорился: с моей стороны будет аналитика и ничего больше. Сказал, что хочу, чтобы все было серьезно. Мне это пообещали.
Что касается моего блока с Печерицей и отдельного выступления после матча, то, думаю, вопросов никаких нет. Но меня возмутила часть Шнура и Лебедева. Это ведь дерби, большое количество просмотров. Трансляцию «Z+» видели, в том числе, и дети. Давайте подумаем, какое отношение эта пошлятина имеет к матчу. Никакого! Мне кажется, что это полнейший провал. Не понимаю, чего хотели достигнуть организаторы.
— Получается, вам не рассказали, что будет помимо вашего аналитического блока?
— Я потом спрашивал, как можно было допустить этих двух «кадров» до передачи. Насколько понимаю, никто не ожидал, что они себя так поведут. Но, с другой стороны, человек, который делал все это, должен осознавать, с кем имеет дело. Можно ли такое поведение Шнура считать нестандартным? Нет. Я понимаю, что программа развлекательного формата. Но разве их поведение подходит под статус развлечения? Нет. Мне кажется, это беспредел.
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— Командная отказалась от гонорара за программу. А вы?
— Вы знаете, в жизни все очень просто: деньги к деньгам липнут. Что касается меня, ни о каком гонораре не шла речь. Я — действующий профессиональный тренер. То, что меня пригласили проанализировать такой топовый матч, мне интересно. Думаю, и помимо меня было много кандидатур. Я не проговаривал никакой гонорар: после передачи сразу же уехал.
Что касается Командной, то, мне кажется, она сама не ожидала, что такое получится. Я же с ней выходил в эфир после выступления этих двух чудесных господ. И ощущалось, что она полностью потеряла равновесие. Вот задаюсь вопросом: могла ли она повлиять на их поведение? Трудно ответить… Если бы Командная сама встала бы и ушла, то сорвала бы эфир, и это непрофессионально. Но, мне кажется, Мария могла попытаться повлиять на них, понимая, что такая пошлятина не должна звучать в прямом эфире.
— Эфир нанес удар по имиджу «Зенита»?
— Я так не считаю. Но лично у меня остался очень неприятный осадок. Я сам ради этой программы «выдернулся» со сборов. Мы сыграли матч, летел всю ночь — из Анталии в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург — чтобы участвовать в эфире.
Да, эта конкретная передача получилась провальной, но напрашивается что-то новое. Пусть первый блин комом, но сам замысел правильный. Необходимо делать что-то серьезное, чтобы привлечь болельщиков. Но — делать это профессионально. Если подразумевается развлекательный контент, то надо понимать, что такое развлечение, а что такое пошлость.
— Если вас еще раз позовут на передачу, пойдете?
— Приму участие в любой, которая мне интересна. А это — только футбол и тактика. Вернее, тактика — моя страсть. У всех разные хобби: рыбалка, охота, еще что-то. А мое связано с тактикой. И совпадает с профессией.
Вряд ли Игорь Порошин, который занимался организацией эфира и пригласил меня, предполагал, что эти двое так испортят передачу. Понятно, что он высчитывал риски, но не думаю, что до такой степени. Тут сработал человеческий фактор.
Все должно быть цивилизованно. Я не в том возрасте, чтобы просто так участвовать в скандальных программах. Мне интересны не они, а тактика.