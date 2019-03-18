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16:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шнуров и Лебедев все испортили». Григорян — об участии в программе на «Z+»

Вчера «Зенит» запустил развлекательный канал «Z+», на котором собирается и в будущем транслировать матчи команды с комментаторами. Кроме того, есть и развлекательная составляющая.

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В эфире, посвященном игре 20-го тура между сине-бело-голубыми и «Спартаком» ведущая Мария Командная разговаривала с Елизаветой Туктамышевой о фигурном катании, и предлагала спортсменке выпить алкогольный коктейль.

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Тренер Александр Григорян с аналитиком InStat Игорем Печерицей разбирали встречу на «Открытие Арене», анонсировали ее и рассуждали о шансах команд.

А дальше в дело вступили музыкант Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Они по очереди говорили о том, почему не любят Питер и Москву. Получилось максимально жестко. Шнуров проводил параллели между Москвой и *** [вагиной]. Лебедев сравнивал весенние сугробы в Санкт-Петербурге с временами блокадного Ленинграда. Кроме того, в какой-то момент на связь вышел блогер Илья Варламов и в таких же выражениях рассказал о двух городах.

В итоге эфир вызвал отрицательную оценку аудитории. Многие возмущались в соцсетях. «СЭ» связался с одним из участников программы — Григоряном.

— Какие у вас впечатления? — вопрос тренеру.

— В эту программу меня пригласили, чтобы я проанализировал шансы команды вместе с Печерицей. Кстати говоря, очень толковый парень, много знает о футболе. Кроме того, после игры мне нужно было подвести итоги с точки зрения чистой аналитики.

Сразу оговорился: с моей стороны будет аналитика и ничего больше. Сказал, что хочу, чтобы все было серьезно. Мне это пообещали.

Что касается моего блока с Печерицей и отдельного выступления после матча, то, думаю, вопросов никаких нет. Но меня возмутила часть Шнура и Лебедева. Это ведь дерби, большое количество просмотров. Трансляцию «Z+» видели, в том числе, и дети. Давайте подумаем, какое отношение эта пошлятина имеет к матчу. Никакого! Мне кажется, что это полнейший провал. Не понимаю, чего хотели достигнуть организаторы.

— Получается, вам не рассказали, что будет помимо вашего аналитического блока?

— Я потом спрашивал, как можно было допустить этих двух «кадров» до передачи. Насколько понимаю, никто не ожидал, что они себя так поведут. Но, с другой стороны, человек, который делал все это, должен осознавать, с кем имеет дело. Можно ли такое поведение Шнура считать нестандартным? Нет. Я понимаю, что программа развлекательного формата. Но разве их поведение подходит под статус развлечения? Нет. Мне кажется, это беспредел.

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— Командная отказалась от гонорара за программу. А вы?

— Вы знаете, в жизни все очень просто: деньги к деньгам липнут. Что касается меня, ни о каком гонораре не шла речь. Я — действующий профессиональный тренер. То, что меня пригласили проанализировать такой топовый матч, мне интересно. Думаю, и помимо меня было много кандидатур. Я не проговаривал никакой гонорар: после передачи сразу же уехал.

Что касается Командной, то, мне кажется, она сама не ожидала, что такое получится. Я же с ней выходил в эфир после выступления этих двух чудесных господ. И ощущалось, что она полностью потеряла равновесие. Вот задаюсь вопросом: могла ли она повлиять на их поведение? Трудно ответить… Если бы Командная сама встала бы и ушла, то сорвала бы эфир, и это непрофессионально. Но, мне кажется, Мария могла попытаться повлиять на них, понимая, что такая пошлятина не должна звучать в прямом эфире.

— Эфир нанес удар по имиджу «Зенита»?

— Я так не считаю. Но лично у меня остался очень неприятный осадок. Я сам ради этой программы «выдернулся» со сборов. Мы сыграли матч, летел всю ночь — из Анталии в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург — чтобы участвовать в эфире.

Да, эта конкретная передача получилась провальной, но напрашивается что-то новое. Пусть первый блин комом, но сам замысел правильный. Необходимо делать что-то серьезное, чтобы привлечь болельщиков. Но — делать это профессионально. Если подразумевается развлекательный контент, то надо понимать, что такое развлечение, а что такое пошлость.

— Если вас еще раз позовут на передачу, пойдете?

— Приму участие в любой, которая мне интересна. А это — только футбол и тактика. Вернее, тактика — моя страсть. У всех разные хобби: рыбалка, охота, еще что-то. А мое связано с тактикой. И совпадает с профессией.

Вряд ли Игорь Порошин, который занимался организацией эфира и пригласил меня, предполагал, что эти двое так испортят передачу. Понятно, что он высчитывал риски, но не думаю, что до такой степени. Тут сработал человеческий фактор.

Все должно быть цивилизованно. Я не в том возрасте, чтобы просто так участвовать в скандальных программах. Мне интересны не они, а тактика.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43616 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)13′
Вильмар Барриос27′
Составы команд
57Александр Селихов
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
45′
6Айртон
18Юрий Жирков
14Георгий Джикия
34′
6Бранислав Иванович
29Илья Кутепов
44Ярослав Ракицкий
47Роман Зобнин
57′
14Далер Кузяев
94Софьян Ханни
86′
25Вильмар Барриос
90+1′
12де Соуза Луиз Адриану
22Артем Дзюба
25Лоренсо Мельгарехо
79′
24Эмилиано Ариэль Ригони
87′
27Александр Ломовицкий
27Магомед Оздоев
88Александр Ташаев
73′
16Кристиан Нобоа
56′
15Максим Глушенков
11Себастьян Дриусси
8Денис Глушаков
61′85′
7Сердар Азмун
55′74′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
11Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые4
19Фолы23
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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