«Матч “Спартак” — “Зенит” — самый спокойный за последнее время»

Источник: Спорт-Экспресс

Главной темой пресс-конференции, посвященной 20-му туру премьер-лиги стал матч «Спартак» — «Зенит». Из-за отсутствия главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова большинство вопросов касалось организационных моментов.

Самый спокойный матч

Так, директор лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что встреча в Тушине была одной из самых спокойных за последнее время.

— Это один из самых сложных матчей в чемпионате, — сказал он. — Противостояние «Спартака» и «Зенита» всегда вызывает повышенный ажиотаж среди болельщиков. Естественно, это сложный матч для правоохранительных органов. Мы это понимаем и провели с полицией и клубами большую подготовительную работу — оценили все риски, продумали логистику.

Были нарушения правил поведения, но мы не допустили серьезных, которые повлекли бы последствия для жизни и здоровья. Вспоминая предыдущие встречи, наверное, это самый спокойный матч «Зенита» со «Спартаком» за последнее время.

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77 нарушителей и «фанат» Глушакова

Но без нарушений на игре между красно-белыми и сине-бело-голубыми не обошлось.

— Мы совместно с полицией выявили 77 человек, которые нарушили правила поведения. Это 57 болельщиков «Спартака» и 20 — «Зенита», — признал Мейтин. — Составлены протоколы, пока не знаю решений по ним. Часть из них, может быть, будет направлена в суд.

— В чем выражались эти нарушения?

— Это и пронос, и применение пиротехники, нахождение и распитие алкоголя. Весь букет, как говорится.

Отдельного внимания удостоился один конкретный болельщик «Спартака» — Мирослав Голунов. В конце ноября прошлого года во время игры Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) он прорвался на поле «Открытие Арены» и напал на капитана красно-белых Дениса Глушакова. Затем фанат был направлен в СИЗО, после чего ему было запрещено посещение спортивных мероприятий в течение пяти лет. Несмотря на это, в воскресенье он снова был на стадионе.

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— Это предмет для разбирательства, — заявил директор премьер-лиги по безопасности. — Посмотрим, был ли он на матче. Без идентификации сложно отследить посетителей матчей.

РПЛ против мата!

Еще одним поводом поговорить о матче «Спартака» и «Зенита» стала трансляция игры на клубном канале «Z+». Во время эфира гости неоднократно использовали ненормативную лексику. Президент питерцев Александр Медведев уже заявил «СЭ», что руководство клуба изучит контент канала.

— Мы считаем недопустимым показывать такие материалы на ресурсах клуба, — директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

— Вы знаете, что мы нетерпимы к мату, — добавил Мейтин. — Такого быть не должно. Думаю, клубы обязаны контролировать свой контент. Не сомневаемся, что этому будет дана оценка.

Слова Погребняка? Не нужно раздувать истерику

Источник: РИА "Новости"

Журналисты спросили Мейтина и о резонансном заявлении форварда «Урала» Павла Погребняка. На прошлой неделе экс-нападающий национальной команды в интервью «КП» сказал, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

— Далек от мысли, что Павел имеет расистские наклонности, — отметил он. — Пока компетентные органы не дали оценку, раздувать истерику не нужно. Хотя мы считаем, что расизм недопустим в любых проявлениях. Но в данном случае давайте дождемся, что скажут юрисдикционные органы.

Где «Динамо» примет «Локомотив»?

Также мной был задан вопрос о том, сможет ли «Динамо» уже 30 марта, в первом матче после паузы на игры сборных, принять «Локомотив» на родном стадионе, а не на «Арене Химки».

Еще ничего не принято. Но исходя из той динамики, с которой растет трава на стадионе, допускаю, что матч будет проведен на «Арене Химки», потому что нет смысла сейчас губить поле. Но это еще не официальное заявление.

Календарь представят до 19 марта

Еще одну важную тему затронул спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. По его словам, уже во вторник лига опубликует календарь чемпионата страны до конца сезона-2018/19.