Матч чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 апреля

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет на стадионе «Открытие-Арена», начало — 19:00 мск.

Также в матче 22-го тура действующий чемпион России московский «Локомотив» примет петербургский «Зенит», встреча пройдет 7 апреля, а в 24-м туре «Локомотив» дома сыграет с ЦСКА (20 апреля). «Краснодар» в тот же день сыграет на домашнем поле против «Зенита, а в матче 26-го тура краснодарский клуб примет ЦСКА (28 апреля). Помимо этого, в матче 28-го тура ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» 12 мая (начало — 19:00 мск).

В рамках заключительного тура РПЛ, который пройдет 16 мая, состоятся матчи ЦСКА — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов», «Зенит» — «Енисей», «Динамо» — «Арсенал», «Краснодар» — «Рубин», «Анжи» — «Урал», «Локомотив» — «Уфа», «Оренбург» — «Спартак». Все встречи последнего тура начнутся в 14:00 мск.

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Кроме того, стали известны даты стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, в которых встретятся третья и четвертая команды по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно. Первые матчи пройдут 30 мая, ответные — 2 июня.