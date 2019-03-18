Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
19.03
Мьянма
Тайвань
Все события
Фоторепортажи
155 главных побед в карьере Головкина
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
19:42 (мск), источник: ТАСС

Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со «Спартаком»

ТАСС, 18 марта. Футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков извинился за неспортивное поведение в эпизоде матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом спортсмен сообщил в понедельник в Instagram.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» прошла в воскресенье на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста «Спартака». Арбитр оставил эпизод без внимания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жиркову 35 лет, он перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». В текущем сезоне игрок провел три матча в чемпионате России, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт футболиста с петербургской командой истекает летом нынешнего года. Жирков вызван в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы.

Глушенков перешел в «Спартак» в минувшее трансферное окно, матч с «Зенитом» стал для 19-летнего полузащитника первым в составе столичного клуба.

Смотрите также: «Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2017.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43616 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Денис Глушаков(Александр Ташаев, Софьян Ханни)13′
Вильмар Барриос27′
Составы команд
57Александр Селихов
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
45′
6Айртон
18Юрий Жирков
14Георгий Джикия
34′
6Бранислав Иванович
29Илья Кутепов
44Ярослав Ракицкий
47Роман Зобнин
57′
14Далер Кузяев
94Софьян Ханни
86′
25Вильмар Барриос
90+1′
12де Соуза Луиз Адриану
22Артем Дзюба
25Лоренсо Мельгарехо
79′
24Эмилиано Ариэль Ригони
87′
27Александр Ломовицкий
27Магомед Оздоев
88Александр Ташаев
73′
16Кристиан Нобоа
56′
15Максим Глушенков
11Себастьян Дриусси
8Денис Глушаков
61′85′
7Сердар Азмун
55′74′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
11Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые4
19Фолы23
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Знарок и «Cпартак»: красно-белые станут топ-клубом?
Представители РПЛ подвели итоги 20-го тура чемпионата России
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Российский лыжник выиграл зачет дистанционных гонок в Кубке мира
Успех спортсменов, катастрофа начальников: итоги ЧМ по биатлону
Стала известна дата финального матча Кубка России по футболу
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь