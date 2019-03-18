Форвард «Ростова» Кьяртанссон перешёл в шведский «Хаммарбю»
Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон перешёл в «Хаммарбю». Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба.
Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон перешёл в «Хаммарбю». Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба.
«Хаммарбю» арендовал футболиста до лета. В минувшем сезоне «Хаммарбю» занял четвёртое место в турнирной таблице национального шведского чемпионата.
29-летний исландец Кьяртанссон перешёл в «Ростов» прошлым летом из
Смотрите также: «Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России