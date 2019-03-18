Форвард «Ростова» Кьяртанссон перешёл в шведский «Хаммарбю»

29-летний исландец Кьяртанссон перешёл в «Ростов» прошлым летом из тель-авивского «Маккаби». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Также на его счету три матча в Кубке России, в которых он забил два мяча. Контракт игрока с ростовским клубом действует до лета 2022 года.