Александр Медведев — о скандальном запуске канала Z+

— Как появился канал «Z+»?

— Цели использования современных телекоммуникационных инструментов понятны — мы хотим расширять и углублять нашу аудиторию.

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— Когда сценарий программы утверждали, никаких вопросов не возникло?

— Хотите сказать, предусматривалась ли там ненормативная лексика? И что красным цветом шла матерная вставка? Как вы себе это представляете?

— Может быть, это был экспромт ведущих?

— Вы помните фильм «Семнадцать мгновений весны»? Там есть знаменитая фраза: «Пьянящий воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку». Если давать общую характеристику, то она может быть применена к этой ситуации. Но тот, кто стал участником этой злой шутки… У нас в клубе большая инфраструктура. Траву надо стричь. Так что есть чем занять участников, которые оказались опьянены воздухом так называемой свободы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/udOajlCDr4s?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Больше, чем мат, меня беспокоят англицизмы и другие иностранные слова»

— Можно узнать ваши личные эмоции и ощущения, когда вы все это посмотрели?

— Это длинный выпуск. В нем было много разных эпизодов. Что касается Шнура — для кого это стало неожиданностью? Cконцентрируемся на Шнуре, как на определении жанра. Тут снова приведу цитату, пусть и не дословно. Суть ее такова — речь артиста, назовем это так, была не хороша, но отчетлива, и состояла из мата с редкими вкраплениями выразительных слов, но в целом оказалась до чрезвычайности ясна. По-моему, цитата довольно хорошо характеризует этого героя.

Еще говорят, что мы матом не ругаемся, а разговариваем. Проблема русского языка и его развития не ограничивается ненормативной лексикой. Меня куда больше беспокоит проникновение англицизмов и других иностранных слов. «Шопинг», «портфолио», «троллинг» и в конце концов «факинг» — все они настолько заполонили наше пространство, что на это уже мало кто обращает внимание. Мне кажется, засилье иностранных слов должно настораживать в первую очередь. А дискуссия на эту тему займет не один час и не один день. Думаю, если добровольно провести тест на детекторе лжи, ругались ли вы в вашей жизни про себя или вслух, то по результатам будет — все ясно. А «пуристов» отправляю к третьему изданию словаря Владимира Даля.

Есть общие правила поведения за столом, нарушать которые нежелательно. Но, если вернуться к теме баттлов, можно посмотреть, как проходили те из них, которые собрали в разы больше зрителей, чем наш Москвы и Петербурга. Почему-то там использование ненормативной лексики не вызывало ни у кого вопросов. Ведь с самого начала было заявлено, что это такой экспериментальный выпуск — скажем, если в кулинарии блюдо пересолить или переперчить, то его вкуса уже никто не почувствует, даже повар, который его готовил. И то, что элементы нашего меню оказались пересолеными и переперченными — причем даже не зеленым, а красным перцем, — это достаточно очевидно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VT6fBAg5g34?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не вижу поводов закрыть программу»

— Почему вообще для производства этого контента привлечены сторонние силы, если многие признают, что у «Зенита» одна из лучших видеослужб и самый популярный Ютуб-канал в России?

— У нас работает много талантливых, интересных и креативных команд. Можно, конечно, попытаться делать все самим, но использовать внешние силы — тоже возможный вариант. Прошел только один выпуск, 31 марта последует следующий — в этом не должно быть сомнений.

— Значит, программа продолжит выходить?

— Я не вижу поводов, чтобы ее закрыть. Конечно, и по содержанию, и по участникам она станет развиваться.

— По какой причине недоступна запись эфира?

— Мы готовим выпуск. Обеспечить доступ к нему сейчас технически невозможно. В ближайшее время сделаем резюме с основными эпизодами, но без «пикания» там не обойтись.