Романцев оценил игру Глушакова в матче «Спартак» — «Зенит»

— Был максимально собран, все время шел в борьбу, забил. Короче, проявил характер, что и требуется от капитана.

— Этим матчем Денис сумел убедить настроенных против него фанатов, что он нужен «Спартаку»?

— Мы с вами говорим о футболе. А тема, которую вы затронули, не имеет к нему никакого отношения. Кто нужен команде, а кто нет, решает только тренер. Сегодня это Кононов.