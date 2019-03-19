«На Лео я не похож — нравятся Дрогба и Торрес». В «Ростове» играет узбекский Месси
Элдор Шомуродов зажигал на Кубке Азии и готов делать это в команде Карпина.
Элдор Шомуродов зажигал на Кубке Азии и готов делать это в команде Карпина.
В «Ростове», который в этом сезоне обвиняют в оборонительным футболе, на самом деле серьезная конкуренция в атаке. Настолько, что исландец Видар Кьяртанссон, который забивал больше всех в Норвегии и Израиле, уехал обратно в чемпионат Швеции.
Пока больше всех за ростовчан забивает другой форвард из Исландии — Бьорн Сигурдарсон, но Валерий Карпин доверяет и 23-летнему Элдору Шомуродову. В этом сезоне на его счету всего два гола, тоже «Краснодару», но в чемпионате, а еще «Сызрани-2003» в Кубке.
Зато на Кубке Азии в январе Шомуродова, который и не считался основным форвардом сборной Узбекистана, прорвало — победный мяч Оману, еще два в ворота туркменов и невероятный гол японцам. В итоге «узбекский Месси» сразу же вылетел в
Корреспондент Sport24 Данила Игнатов встретился с Шомуродовым и узнал:
— 1/8 финала Кубка Азии — достижение для сборной Узбекистана?
— Конечно, сборная Узбекистана должна была идти дальше 1/8 финала. Для этого у нас были все шансы. У Узбекистана сейчас отличная команда, но удачи не хватило. Из группы мы вышли уверенно, да и против Австралии смотрелись неплохо. Проиграть по пенальти — это лотерея.
Австралия — очень сильная команда. Но непобедимых не бывает. Знаю, что сборная Узбекистана еще ни разу не обыгрывала австралийцев, но
— У вас на Кубке Азии 4 гола в 4 матчах.
— Это хорошо, но в первую очередь важен командный результат. Если б не забил, но сборная прошла бы дальше, я был бы намного более доволен.
— Ваш гол в ворота японцев — просто пушка (на видео с 0:43). Как вы это исполнили?
— Во время матча даже не подумал, что сделал
Мяч был под правой ногой. Я понял, что защитник будет перекрывать мой удар и убрал налево. Но в этот момент увидел, что вратарь немного вышел из ворот и решил ударить внешней стороной стопы, с правой. Левой ногой бить было вообще неудобно.
— В матче против Австралии вас заменили в дополнительное время на Марата Бикмаева, который не забил решающий пенальти. В России на Федора Смолова в подобной ситуации вылилась куча критики.
— Когда не забиваешь в такой ответственный момент, люди всегда реагируют негативно, говорят плохое. Это естественно. Но Марат ни в чем ни виноват и безумно переживал после игры. Мы всей командой поддержали его и поддерживаем сейчас. Ничего страшного ведь не случилось.
— Австралия и Япония — всегда главные фавориты Кубка Азии. Почему победил Катар?
— Для меня их золото тоже стало неожиданностью. Мы со сборной Катара играли дважды в отборе на ЧМ-2018 и еще раз прямо перед Кубком Азии. И все матчи выиграли — 1:0, 1:0, 2:0.
Тогда у Катара была хорошо поставлена игра, но
— Сборную Узбекистана перед Кубком Азии возглавил Эктор Купер. Что он поменял?
— Вообще все, но главное — очень много с нами общался. Купер — мотиватор. Требовал максимальной самоотдачи, мотивировал, говорил: «Вы можете выиграть Кубок Азии!» Это была наша цель.
У Эктора Купера много помощников, но все тренировки он ведет сам. Он был защитником, поэтому больше всего перед Кубком Азии мы работали над обороной. Но не скажу, что сборная Узбекистана постоянно играла сзади. Мы и контролировали мяч, и часто прессинговали соперника, наши крайние защитники постоянно подключались в атаку. Купер говорил, что мы приехали в Катар не сидеть в обороне.
— После группового этапа Кубка Азии вас вместе с вратарем сборной Узбекистана Игнатием Нестеровым даже нарисовал Омар Момани.
—
— Выходит, в сборной Узбекистана есть и Буффон, и Месси?
—
— А Жозе Моуринью? Где вы его нашли?
— После Кубка Азии я сразу приехал к «Ростову» на турнир, сыграл 69 минут против «Локомотива», и тренерский штаб предоставил мне небольшой отпуск. Случайно встретился с Моуринью в Москве, когда он приезжал на хоккей. Оказывается, Жозе знаком с моим агентом Германом [Ткаченко]. Я приехал с ним на встречу в ресторан, а Моуринью — там! Это было еще до того, как он упал на лед в Балашихе.
Считаю его одним из лучших тренеров мира. Наверное, потому что болею за «Челси», а не за «Юнайтед»,
***
— В конце февраля вы выбили «Краснодар» из Кубка России. Как далеко сможет пройти «Ростов»?
— Матч получился сложным, так как это была первая игра после перерыва. Но при своих зрителях нам удалось победить сильного соперника. Впереди игры с «Локомотивом» — это и есть наша цель. Двигаемся от матча к матчу.
— Один или два матча в Кубке — как вам больше нравится?
— Я за два. Нельзя отсидеться в обороне и прождать до серии пенальти. И даже если
В прошлом году мы вылетели от «Амкара» — это была самая длинная серия пенальти в моей карьере. Впервые в жизни бил одиннадцатиметровый дважды. Когда наш вратарь Серега Песьяков пошел бить, я даже подготовиться не успел! В голове не укладывалось, что серия пойдет по второму кругу. Поэтому и не забил… Да еще и холодно было. У нас в Узбекистане обычно летом играют.
— Многие говорят, что «Ростов» — это автобус. Поэтому команда отбирает очки у лидеров, но тяжело играет с аутсайдерами: два поражения от «Крыльев», еще одно от «Оренбурга» плюс ничьи с «Енисеем» и «Уфой».
— Обращать внимание на оборону — это абсолютно нормально. Но мы и атакуем, и прессингуем, как та же сборная Узбекистана. Я не обижаюсь на слово «автобус». Наш стиль игры приносит результат — это главное. За
— Охарактеризуйте тренера Карпина. Какой он?
— Когда мы поздравляли Валерия Георгиевича с днем рождения, я на видео сказал, что он веселый. Но как тренер Карпин топ — и тактически, и в плане физической подготовки. На теории он иногда показывает нам, как играют
После Кубка Азии мы пообщались, все поздравили с голами. Валерий Георгиевич тоже сказал, что ему понравилась моя игра.
— Зимой «Ростов» разменял Гулиева и Юсупова на Попова и Еременко.
— Приходится смириться с тем, что футболисты уходят. Но в качестве в центре поля мы точно не потеряли — по тому же Еременко и не скажешь, что он не играл в футбол два года.
А с Поповым еще и весело. На сборах он заставлял отжиматься не только вратарей, но и меня. Проигравшая команда в двухсторонке всегда выполняет наказание. Вот и я отжимался 50 раз! К счастью, можно это сделать не сразу после тренировки, а чуть позже.
— В медиа всплывали слухи, что и вы можете уйти из «Ростова» зимой. Действительно были предложения?
— Читал об этом только в интернете, мой агент ничего не говорил, руководство — тоже. У меня с «Ростовом» контракт на 2,5 года. Конкуренции я не боюсь, хочу остаться здесь и доказывать, что достоин играть.
Еще до перехода в «Ростов» слышал об интересе от катарского клуба, но выбрал Россию. Многие выбирают азиатское направление
— В начале сезона вы играли и в центре поля, и справа в защите. Тяжело было перестроиться?
— До этого был опыт игры левым нападающим, но при схеме 4−2−3−1. В «Ростове» мы играем в пять защитников, поэтому функции флангового игрока немного отличаются. Пожалуй, главное — бегать нужно намного больше. Но для меня это не проблема.
***
— Нигде нет информации, в каком городе вы родились.
— В Термезе, это самый южный город Узбекистана в Сурхандарьинской области. Начал заниматься футболом там же, потому что у нас вся семья — футболисты. Отец Азамат играл в низшей лиге, дядя Ильхом — за сборную, брал Кубок АФК (азиатская Лига Европы. — Sport24) с «Насафом» и Кубок Узбекистана с «Бунедкором». Их хорошо знают у меня на родине.
В 6 лет очень хотел ходить на тренировки, но меня не пускали — взяли только в первом классе. Поначалу просто играл в уличной школе в Термезе, где 11-летнего меня увидел друг отца — селекционер академии клуба «Машъал». Он уговорил папу съездить со мной и старшим братом на просмотр. После первого же матча меня оставили.
— А брат?
— Саньяр 1991 года рождения. Вернулся домой, поиграл за местную команду в Термезе. Закончил карьеру и пошел учиться на филолога — изучает русский язык и литературу.
В академии «Машъала» поначалу было тяжело. Очень, безумно скучал по дому. Иногда хотелось уехать домой, но я понимал свою цель — стать футболистом. Тем более мне повезло: на тот момент академия «Машъала» считалась лучшей в Узбекистане, многие ее выпускники играли в сборной. Мы не просто ходили в школу, но еще и дополнительно занимались русским и английским языком, а еще информатикой. Плюс, естественно, футбольные тренировки.
— В итоге цель осуществилась.
— Я сыграл за взрослый «Машъал» всего 10 матчей, в основном выходил на замену. Но меня по юношеской сборной Узбекистана отлично знал тогдашний тренер «Бунедкора» Сергей Лущан. Благодаря ему я и попал в сильнейший узбекский клуб.
— Исмаилов в интервью «Матчу» рассказывал, что в Узбекистане на некоторых стадионах невозможные условия: вода ржавая, туалет только сидя на корточках. Сейчас так же?
— Насчет условий не знаю, с таким в высшей лиге не сталкивался. Вот поля, на которых вообще невозможно играть, раньше были. Но теперь все с этим строго, как и в России: приезжает комиссия и оценивает качество газона. Если нет нормального поля, команда играть в Суперлиге не будет.
— В конце 2000-х за «Бунедкор» бегал Ривалдо. Помните его?
— Я выводил Ривалдо за руку, когда команда приезжала играть с «Машъалом», за который еще мой дядя играл. Для