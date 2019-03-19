«На Лео я не похож — нравятся Дрогба и Торрес». В «Ростове» играет узбекский Месси

Источник: Sport24

В «Ростове», который в этом сезоне обвиняют в оборонительным футболе, на самом деле серьезная конкуренция в атаке. Настолько, что исландец Видар Кьяртанссон, который забивал больше всех в Норвегии и Израиле, уехал обратно в чемпионат Швеции.

Пока больше всех за ростовчан забивает другой форвард из Исландии — Бьорн Сигурдарсон, но Валерий Карпин доверяет и 23-летнему Элдору Шомуродову. В этом сезоне на его счету всего два гола, тоже «Краснодару», но в чемпионате, а еще «Сызрани-2003» в Кубке.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11681994?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/e111d0492d72b529cbf9d77d9e4484be/">Краснодар - Ростов. 0:1. Эльдор Шомуродов, Российская Премьер-Лига, 13 тур 04.11.2018</a> от <a href="//rutube.ru/metainfo/tv/1576/">Российская Премьер-Лига</a> на <a href="//rutube.ru/">Rutube</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато на Кубке Азии в январе Шомуродова, который и не считался основным форвардом сборной Узбекистана, прорвало — победный мяч Оману, еще два в ворота туркменов и невероятный гол японцам. В итоге «узбекский Месси» сразу же вылетел в плей-офф от сборной Австралии, но вернулся в «Ростов» героем. А на этих выходных придумал гениальный ассист на Еременко в матче с «Рубином».

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12156651?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Корреспондент Sport24 Данила Игнатов встретился с Шомуродовым и узнал:

почему на самом деле он не похож на Месси и кого в Узбекистане называют Буффоном;

где Элдор виделся с Жозе Моуринью;

какой Карпин тренер и почему с Поповым весело;

почему Шомуродов запорол серию пенальти с «Амкаром» в прошлом сезоне;

кто выводил за руку Ривалдо, когда он играл в «Бунедкоре».

— 1/8 финала Кубка Азии — достижение для сборной Узбекистана?

— Конечно, сборная Узбекистана должна была идти дальше 1/8 финала. Для этого у нас были все шансы. У Узбекистана сейчас отличная команда, но удачи не хватило. Из группы мы вышли уверенно, да и против Австралии смотрелись неплохо. Проиграть по пенальти — это лотерея.

Австралия — очень сильная команда. Но непобедимых не бывает. Знаю, что сборная Узбекистана еще ни разу не обыгрывала австралийцев, но когда-нибудь эта серия прервется.

— У вас на Кубке Азии 4 гола в 4 матчах.

— Это хорошо, но в первую очередь важен командный результат. Если б не забил, но сборная прошла бы дальше, я был бы намного более доволен.

— Ваш гол в ворота японцев — просто пушка (на видео с 0:43). Как вы это исполнили?

— Во время матча даже не подумал, что сделал что-то особенное. Получил мяч и оценил ситуацию: впереди два защитника, из наших рядом никого. Иначе бы отдал пас партнеру, но пришлось решать самому.

Мяч был под правой ногой. Я понял, что защитник будет перекрывать мой удар и убрал налево. Но в этот момент увидел, что вратарь немного вышел из ворот и решил ударить внешней стороной стопы, с правой. Левой ногой бить было вообще неудобно.

— В матче против Австралии вас заменили в дополнительное время на Марата Бикмаева, который не забил решающий пенальти. В России на Федора Смолова в подобной ситуации вылилась куча критики.

— Когда не забиваешь в такой ответственный момент, люди всегда реагируют негативно, говорят плохое. Это естественно. Но Марат ни в чем ни виноват и безумно переживал после игры. Мы всей командой поддержали его и поддерживаем сейчас. Ничего страшного ведь не случилось.

— Австралия и Япония — всегда главные фавориты Кубка Азии. Почему победил Катар?

— Для меня их золото тоже стало неожиданностью. Мы со сборной Катара играли дважды в отборе на ЧМ-2018 и еще раз прямо перед Кубком Азии. И все матчи выиграли — 1:0, 1:0, 2:0.

Тогда у Катара была хорошо поставлена игра, но чего-то не хватало. Сейчас у этой сборной испанский тренер, который тренировал «Барсу». Плюс на Кубке Азии им сопутствовала удача.

— Сборную Узбекистана перед Кубком Азии возглавил Эктор Купер. Что он поменял?

— Вообще все, но главное — очень много с нами общался. Купер — мотиватор. Требовал максимальной самоотдачи, мотивировал, говорил: «Вы можете выиграть Кубок Азии!» Это была наша цель.

У Эктора Купера много помощников, но все тренировки он ведет сам. Он был защитником, поэтому больше всего перед Кубком Азии мы работали над обороной. Но не скажу, что сборная Узбекистана постоянно играла сзади. Мы и контролировали мяч, и часто прессинговали соперника, наши крайние защитники постоянно подключались в атаку. Купер говорил, что мы приехали в Катар не сидеть в обороне.

— После группового этапа Кубка Азии вас вместе с вратарем сборной Узбекистана Игнатием Нестеровым даже нарисовал Омар Момани.

— По-моему, получилось похоже. Нестерова, кстати, называют «азиатским Буффоном». Это один из лучших вратарей на континенте, недавно переехал из Узбекистана в чемпионат Саудовской Аравии.

— Выходит, в сборной Узбекистана есть и Буффон, и Месси?

— А-ха-ха, ну, не знаю… Впервые услышал про себя это прозвище только после перехода в «Ростов». Мне вообще кажется, что я на Месси не похож. В детстве нравились Фернандо Торрес, еще во времена «Ливерпуля», и Дидье Дрогба.

— А Жозе Моуринью? Где вы его нашли?

— После Кубка Азии я сразу приехал к «Ростову» на турнир, сыграл 69 минут против «Локомотива», и тренерский штаб предоставил мне небольшой отпуск. Случайно встретился с Моуринью в Москве, когда он приезжал на хоккей. Оказывается, Жозе знаком с моим агентом Германом [Ткаченко]. Я приехал с ним на встречу в ресторан, а Моуринью — там! Это было еще до того, как он упал на лед в Балашихе.

Считаю его одним из лучших тренеров мира. Наверное, потому что болею за «Челси», а не за «Юнайтед», ха-ха.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Btbo7HogRt7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-03T19:46:04+00:00">3 Фев 2019 в 11:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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— В конце февраля вы выбили «Краснодар» из Кубка России. Как далеко сможет пройти «Ростов»?

— Матч получился сложным, так как это была первая игра после перерыва. Но при своих зрителях нам удалось победить сильного соперника. Впереди игры с «Локомотивом» — это и есть наша цель. Двигаемся от матча к матчу.

— Один или два матча в Кубке — как вам больше нравится?

— Я за два. Нельзя отсидеться в обороне и прождать до серии пенальти. И даже если что-то не получилось в первом матче, всегда есть шанс исправить ошибки и все равно пройти дальше.

В прошлом году мы вылетели от «Амкара» — это была самая длинная серия пенальти в моей карьере. Впервые в жизни бил одиннадцатиметровый дважды. Когда наш вратарь Серега Песьяков пошел бить, я даже подготовиться не успел! В голове не укладывалось, что серия пойдет по второму кругу. Поэтому и не забил… Да еще и холодно было. У нас в Узбекистане обычно летом играют.

— Многие говорят, что «Ростов» — это автобус. Поэтому команда отбирает очки у лидеров, но тяжело играет с аутсайдерами: два поражения от «Крыльев», еще одно от «Оренбурга» плюс ничьи с «Енисеем» и «Уфой».

— Обращать внимание на оборону — это абсолютно нормально. Но мы и атакуем, и прессингуем, как та же сборная Узбекистана. Я не обижаюсь на слово «автобус». Наш стиль игры приносит результат — это главное. За разговоры-то три очка не дадут!

— Охарактеризуйте тренера Карпина. Какой он?

— Когда мы поздравляли Валерия Георгиевича с днем рождения, я на видео сказал, что он веселый. Но как тренер Карпин топ — и тактически, и в плане физической подготовки. На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы — как они выходят из обороны, как атакуют.

После Кубка Азии мы пообщались, все поздравили с голами. Валерий Георгиевич тоже сказал, что ему понравилась моя игра.

— Зимой «Ростов» разменял Гулиева и Юсупова на Попова и Еременко.

— Приходится смириться с тем, что футболисты уходят. Но в качестве в центре поля мы точно не потеряли — по тому же Еременко и не скажешь, что он не играл в футбол два года.

А с Поповым еще и весело. На сборах он заставлял отжиматься не только вратарей, но и меня. Проигравшая команда в двухсторонке всегда выполняет наказание. Вот и я отжимался 50 раз! К счастью, можно это сделать не сразу после тренировки, а чуть позже.

— В медиа всплывали слухи, что и вы можете уйти из «Ростова» зимой. Действительно были предложения?

— Читал об этом только в интернете, мой агент ничего не говорил, руководство — тоже. У меня с «Ростовом» контракт на 2,5 года. Конкуренции я не боюсь, хочу остаться здесь и доказывать, что достоин играть.

Еще до перехода в «Ростов» слышал об интересе от катарского клуба, но выбрал Россию. Многие выбирают азиатское направление из-за денег, но я бы хотел развиваться в Европе. Хотя Одил Ахмедов рассказывал, что в Китае сейчас здорово развивается футбол. «Шанхай СИПГ», в котором он играет, построил одну из лучших академий в мире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BOwNFcbByyC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOwNFcbByyC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/odilahmedov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Odil Ahmedov</a> (@odilahmedov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-02T07:13:39+00:00">1 Янв 2017 в 11:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В начале сезона вы играли и в центре поля, и справа в защите. Тяжело было перестроиться?

— До этого был опыт игры левым нападающим, но при схеме 4−2−3−1. В «Ростове» мы играем в пять защитников, поэтому функции флангового игрока немного отличаются. Пожалуй, главное — бегать нужно намного больше. Но для меня это не проблема.

***

— Нигде нет информации, в каком городе вы родились.

— В Термезе, это самый южный город Узбекистана в Сурхандарьинской области. Начал заниматься футболом там же, потому что у нас вся семья — футболисты. Отец Азамат играл в низшей лиге, дядя Ильхом — за сборную, брал Кубок АФК (азиатская Лига Европы. — Sport24) с «Насафом» и Кубок Узбекистана с «Бунедкором». Их хорошо знают у меня на родине.

В 6 лет очень хотел ходить на тренировки, но меня не пускали — взяли только в первом классе. Поначалу просто играл в уличной школе в Термезе, где 11-летнего меня увидел друг отца — селекционер академии клуба «Машъал». Он уговорил папу съездить со мной и старшим братом на просмотр. После первого же матча меня оставили.

— А брат?

— Саньяр 1991 года рождения. Вернулся домой, поиграл за местную команду в Термезе. Закончил карьеру и пошел учиться на филолога — изучает русский язык и литературу.

В академии «Машъала» поначалу было тяжело. Очень, безумно скучал по дому. Иногда хотелось уехать домой, но я понимал свою цель — стать футболистом. Тем более мне повезло: на тот момент академия «Машъала» считалась лучшей в Узбекистане, многие ее выпускники играли в сборной. Мы не просто ходили в школу, но еще и дополнительно занимались русским и английским языком, а еще информатикой. Плюс, естественно, футбольные тренировки.

— В итоге цель осуществилась.

— Я сыграл за взрослый «Машъал» всего 10 матчей, в основном выходил на замену. Но меня по юношеской сборной Узбекистана отлично знал тогдашний тренер «Бунедкора» Сергей Лущан. Благодаря ему я и попал в сильнейший узбекский клуб.

— Исмаилов в интервью «Матчу» рассказывал, что в Узбекистане на некоторых стадионах невозможные условия: вода ржавая, туалет только сидя на корточках. Сейчас так же?

— Насчет условий не знаю, с таким в высшей лиге не сталкивался. Вот поля, на которых вообще невозможно играть, раньше были. Но теперь все с этим строго, как и в России: приезжает комиссия и оценивает качество газона. Если нет нормального поля, команда играть в Суперлиге не будет.

— В конце 2000-х за «Бунедкор» бегал Ривалдо. Помните его?