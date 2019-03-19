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11:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»

Разбираемся в проблемах топ-клуба, который перед зимней паузой всего на одно очко отставал от «Зенита», а теперь рискует остаться за пределами тройки в конце сезона.

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Между зрелищем и результатом

Команда, которую принято считать самой играющей в нашей «лиге автобусов», не может победить уже одиннадцать официальных матчей. За это время «быки» завершили выступления в Кубке России и Лиги Европы, а в чемпионате из главного конкурента «Зенита» превратились в одного из — до лидера уже шесть очков.

В таких ситуациях взгляды на проблемы полярные. Вот, например запись в Твиттере коммерческого директора «Краснодара» и директора клубной академии Арама Фундукяна после матча с «Оренбургом» (2:2):

— Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь, вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол! Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол.

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Высказывание в значительной степени выражает позицию владельца клуба Сергея Галицкого, регулярно говорящего о футболе как о зрелище. В краснодарском проекте результат — не самоцель. Скорее ориентир, к которому нужно двигаться, не теряя качество. Эти принципы заслуживают уважения, потому что игра черно-зеленых не может быть скучной. Хотя именно такой она казалась во времена работы Игоря Шалимова. При этом свой след в клубе знаменитый в прошлом футболист оставил, дав команде частично используемые и сейчас идеи.

А вот критики «быков» замечают: красота — это здорово, но насколько она сочетается со спортом? Видом деятельности, подразумевающим достижение результата.

Рано или поздно бронзовых медалей и регулярных выступлений в Лиге Европы людям станет мало. Краснодарские болельщики терпеливы и готовы скандировать «Молодцы!» в момент означающего вылет из еврокубков пропущенного гола. Иногда такие вещи действительно важнее побед, но все равно хочется титулов и трофеев, которых в этом сезоне с большой долей вероятности снова не будет.

Опыт, романтизм, идеализм

Мураду Мусаеву всего 35. По тренерским меркам — юниорский возраст. Тем не менее, его называют одним из самых перспективных специалистов в отечественном футболе. Не отказываясь от идей предшественников — Олега Кононова и Шалимова — он выстроил команду в соответствии с собственным видением футбола. Она стала лучше и, что более важно, стала другой. Мурад Олегович, как человек, вышедший из клубной академии, проникся философией «Краснодара», которая не мешала ему добиваться результата и как с юношами, так и с молодежным составом.

Первые выиграли под началом Мусаева все главные трофеи отечественного футбола в старшем возрасте. Вторые на багаже отправившегося в основу специалиста победили в первенстве России. Главный «Краснодар» с этим тренером тоже изменился.

В первой части сезона «быкам» не было равных в стране по числу волевых побед, которые одерживались и в премьер-лиге, и в Европе.

«Байер» в первом раунде плей-офф ЛЕ «быки» удивили нетипичной для себя игрой от соперника. Но при этом две ничьих с Леверкузеном с решившим все выездным мячом так и остаются единственным весенним достижением черно-зеленых.

Им по-прежнему не хватает здорового прагматизма. Поэтому «Оренбург» остается для «Краснодара» неудобным соперником и увозит с выезда ничью. А Классон вместо простой диагонали в бровку (либо даже в аут) на последней минуте встречи с «Валенсией» тащит мяч через центр, теряет его — и это приводит к роковому голу испанцев.

Возможно, швед и сыграл бы надежнее, окажись у него адресат в лице Перейры. Но уругвайца, который теоретически мог и удар Гедеша накрыть, в концовке почему-то заменили на играющего в ФНЛ за «Краснодар-2» защитника Таранова.

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Возникают вопросы к Мусаеву, и это нормально. Он только учится. То, что Галицкий не шарахается из стороны в сторону, большой плюс. Соответственно, у главного тренера есть возможность экспериментировать. Многое уже получается, и, как выяснилось, всего за месяц российскую команду можно подвести в идеальном состоянии к февральским еврокубковым матчам.

Вместе с тем Мусаеву еще предстоит овладеть искусством распределения сил футболистов, как это удалось Сергею Семаку перед встречей со «Спартаком». Но у «быков» тренер стал жертвой клубной философии выступать на всех фронтах на максимуме. Поэтому на третий день после игры в Леверкузене против «Ростова» вышел практически тот же состав, что и в Германии, и это стоило вылета из Кубка России.

Короткая скамейка

На словах в «Краснодаре» считают нынешний состав сбалансированным, но по факту возможностей для полноценной ротации у Мусаева нет. Тренер может придумывать что-то в центральной оси и на флангах обороны. Остальное — зачастую эксперименты с непредсказуемыми последствиями. Фьолусон — не альтернатива Мартыновичу и Спаичу. Незаявленный в еврокубки Скопинцев на левом фланге атаки — оригинально, с перспективами, но это не Классон, вынужденно превращающийся в центрфорварда. Не от хорошей жизни, но у тренерского штаба просто нет иного выхода.

Если смотреть исключительно на матчи чемпионата России, то «быки» в марте ни в одном не смогли выставить оптимальный состав.

Против «Спартака» не выходили Спаич с Игнатьевым. Ари хватило только на полчаса. С «Оренбургом» в концовке не доставало опыта Мартыновича. Перед «Локомотивом» снова травмировался Ари. Мусаев, казалось, придумал отличный план, и, чтобы окончательно не загнать Перейру и Вандерсона Масиэла, отвел двум ключевым исполнителям заключительные полчаса. Но разве можно просчитать, что именно на этом отрезке арбитр ошибочно назначит решивший судьбу игры пенальти и оставит команду в меньшинстве, а это автоматически снизит еще и эффективность отличного джокера Сулейманова?

Скандал с Игнатьевым

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«Он, конечно, виноват, но он не виноват». Эта цитата в какой-то степени про «Краснодар». Команду сейчас есть за что критиковать, но можно и посочувствовать. Хотя бы потому, что в решаемом «быками» уравнении появилось слишком много неизвестных. Условий, не мешавших летом и осенью, но существенно повлиявших на нынешний кризис. История с нападающим Игнатьевым не идет на пользу ни самому футболисту, ни команде, ни клубу в целом. «Краснодар» оказался в центре скандала, один из самых перспективных игроков страны отправлен в ФНЛ, а «быки» из-за новой травмы Ари выходят на поле без нападающих.

В результате не только нет полноценного центра в атакующей тройке, но и пропадает острота на левом фланге, откуда вынужденно снимают Классона.

Давайте посмотрим на результаты восьми весенних матчей. Три из них — без голов. Только в одном — с «Оренбургом» — в ворота соперника забито два, в остальных четырех встречах — один. Ты ли это, «Краснодар»?

При этом с точки зрения голых цифр все не так печально. За исключением последней игры с «Локомотивом» южане держат прошлогодний уровень по основным показателям, превосходя большинство соперников по проценту владения мячом, голевым моментам, числу ударов и попаданий в створ.

Аномальных отклонений вроде бы нет, но визуально — с точки зрения качества — проблемы наблюдаются. И есть данные, которые это подтверждают. В частности, показатель Xg — коэффициент ожидаемых голов.

Осенью, когда состав был оптимальным, «быки» выжимали в атаке максимум, за счет высокого индивидуального и командного мастерства забивая больше, чем можно было ожидать исходя из происходившего на поле.

Сейчас эффективность просела, а вместе с ней и результаты. Ниже — наиболее показательные в этом плане игры осени и пять последних весенних встреч.

Адаптация Олссона

Есть еще и частная история Олссона. Зимой швед заменил вернувшегося в Бразилию Куэву, а в перспективе должен стать альтернативой покидающему летом Россию Перейре. На новичка возлагают надежды, он наделен бесспорными талантами, однако есть несколько осложняющих процесс интеграции факторов.

Пусть Куэва и не стал лидером команды, у Олссона и близко нет опыта перуанца. Кроме того, Кристофер раньше не сталкивался с таким уровнем сопротивления. И, что самое важное, ему пока не нашли оптимальную позицию на поле. В Черкизово, например, до удаления Каборе скандинав выдвинулся в атаку. Скорее всего, по-настоящему оценить Олссона можно будет уже в следующем сезоне.

Найдет ли он себя, как Классон, приезжавший в Россию центральным полузащитником? Время покажет, но как раз его у «Краснодара» нет. Мусаеву нужно что-то придумать, чтобы перезапустить команду здесь и сейчас. А руководству и Игнатьеву, пока мосты не сожжены, стоит сделать шаги навстречу друг другу. Так будет лучше для всех, а сейчас всем тяжело и плохо.

Но есть еще треть чемпионата, и это достаточный отрезок, чтобы показать: трудности «быков» временные и преодолимые. Получится — «Краснодар» перейдет на уровень по-настоящему большого клуба, и на его стадионе все же прозвучит гимн Лиги чемпионов. Но пока — слишком много вопросов.

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