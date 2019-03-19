Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Разбираемся в проблемах
Разбираемся в проблемах
Команда, которую принято считать самой играющей в нашей «лиге автобусов», не может победить уже одиннадцать официальных матчей. За это время «быки» завершили выступления в Кубке России и Лиги Европы, а в чемпионате из главного конкурента «Зенита» превратились в одного из — до лидера уже шесть очков.
В таких ситуациях взгляды на проблемы полярные. Вот, например запись в Твиттере коммерческого директора «Краснодара» и директора клубной академии Арама Фундукяна после матча с «Оренбургом» (2:2):
— Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь, вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол! Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол.
Высказывание в значительной степени выражает позицию владельца клуба Сергея Галицкого, регулярно говорящего о футболе как о зрелище. В краснодарском проекте результат — не самоцель. Скорее ориентир, к которому нужно двигаться, не теряя качество. Эти принципы заслуживают уважения, потому что игра
А вот критики «быков» замечают: красота — это здорово, но насколько она сочетается со спортом? Видом деятельности, подразумевающим достижение результата.
Рано или поздно бронзовых медалей и регулярных выступлений в Лиге Европы людям станет мало. Краснодарские болельщики терпеливы и готовы скандировать «Молодцы!» в момент означающего вылет из еврокубков пропущенного гола. Иногда такие вещи действительно важнее побед, но все равно хочется титулов и трофеев, которых в этом сезоне с большой долей вероятности снова не будет.
Мураду Мусаеву всего 35. По тренерским меркам — юниорский возраст. Тем не менее, его называют одним из самых перспективных специалистов в отечественном футболе. Не отказываясь от идей предшественников — Олега Кононова и Шалимова — он выстроил команду в соответствии с собственным видением футбола. Она стала лучше и, что более важно, стала другой. Мурад Олегович, как человек, вышедший из клубной академии, проникся философией «Краснодара», которая не мешала ему добиваться результата и как с юношами, так и с молодежным составом.
Первые выиграли под началом Мусаева все главные трофеи отечественного футбола в старшем возрасте. Вторые на багаже отправившегося в основу специалиста победили в первенстве России. Главный «Краснодар» с этим тренером тоже изменился.
«Байер» в первом раунде
Им
Возможно, швед и сыграл бы надежнее, окажись у него адресат в лице Перейры. Но уругвайца, который теоретически мог и удар Гедеша накрыть, в концовке
Возникают вопросы к Мусаеву, и это нормально. Он только учится. То, что Галицкий не шарахается из стороны в сторону, большой плюс. Соответственно, у главного тренера есть возможность экспериментировать. Многое уже получается, и, как выяснилось, всего за месяц российскую команду можно подвести в идеальном состоянии к февральским еврокубковым матчам.
Вместе с тем Мусаеву еще предстоит овладеть искусством распределения сил футболистов, как это удалось Сергею Семаку перед встречей со «Спартаком». Но у «быков» тренер стал жертвой клубной философии выступать на всех фронтах на максимуме. Поэтому на третий день после игры в Леверкузене против «Ростова» вышел практически тот же состав, что и в Германии, и это стоило вылета из Кубка России.
На словах в «Краснодаре» считают нынешний состав сбалансированным, но по факту возможностей для полноценной ротации у Мусаева нет. Тренер может придумывать
Против «Спартака» не выходили Спаич с Игнатьевым. Ари хватило только на полчаса. С «Оренбургом» в концовке не доставало опыта Мартыновича. Перед «Локомотивом» снова травмировался Ари. Мусаев, казалось, придумал отличный план, и, чтобы окончательно не загнать Перейру и Вандерсона Масиэла, отвел двум ключевым исполнителям заключительные полчаса. Но разве можно просчитать, что именно на этом отрезке арбитр ошибочно назначит решивший судьбу игры пенальти и оставит команду в меньшинстве, а это автоматически снизит еще и эффективность отличного джокера Сулейманова?
«Он, конечно, виноват, но он не виноват». Эта цитата в
В результате не только нет полноценного центра в атакующей тройке, но и пропадает острота на левом фланге, откуда вынужденно снимают Классона.
Давайте посмотрим на результаты восьми весенних матчей. Три из них — без голов. Только в одном — с «Оренбургом» — в ворота соперника забито два, в остальных четырех встречах — один. Ты ли это, «Краснодар»?
При этом с точки зрения голых цифр все не так печально. За исключением последней игры с «Локомотивом» южане держат прошлогодний уровень по основным показателям, превосходя большинство соперников по проценту владения мячом, голевым моментам, числу ударов и попаданий в створ.
Аномальных отклонений вроде бы нет, но визуально — с точки зрения качества — проблемы наблюдаются. И есть данные, которые это подтверждают. В частности, показатель Xg — коэффициент ожидаемых голов.
Сейчас эффективность просела, а вместе с ней и результаты. Ниже — наиболее показательные в этом плане игры осени и пять последних весенних встреч.
Есть еще и частная история Олссона. Зимой швед заменил вернувшегося в Бразилию Куэву, а в перспективе должен стать альтернативой покидающему летом Россию Перейре. На новичка возлагают надежды, он наделен бесспорными талантами, однако есть несколько осложняющих процесс интеграции факторов.
Пусть Куэва и не стал лидером команды, у Олссона и близко нет опыта перуанца. Кроме того, Кристофер раньше не сталкивался с таким уровнем сопротивления. И, что самое важное, ему пока не нашли оптимальную позицию на поле. В Черкизово, например, до удаления Каборе скандинав выдвинулся в атаку. Скорее всего,
Найдет ли он себя, как Классон, приезжавший в Россию центральным полузащитником? Время покажет, но как раз его у «Краснодара» нет. Мусаеву нужно
Но есть еще треть чемпионата, и это достаточный отрезок, чтобы показать: трудности «быков» временные и преодолимые. Получится — «Краснодар» перейдет на уровень