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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны подробности празднования дня рождения Кокорина в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как его клиент будет отмечать свой день рождения, передает НСН.

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Защитник отметил, что в СИЗО подобные праздники не являются поводом для изменения правил.

«В Метрополь поедем, скорее всего!», — пошутил специалист.

Также он заявил о необходимости улучшения условий содержания форварда сине-бело-голубых.

«Ставьте вопрос о гуманизации содержания следственно-арестованных, чтобы им позволяли отмечать торжества», — подчеркнул Ромашов.

19 марта Кокорину исполнилось 28 лет.

Ранее жена находящегося под арестом футболиста Дарья Валитова поздравила мужа с днем рождения.

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