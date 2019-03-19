Стали известны подробности празднования дня рождения Кокорина в СИЗО
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как его клиент будет отмечать свой день рождения, передает НСН.
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как его клиент будет отмечать свой день рождения, передает НСН.
Защитник отметил, что в СИЗО подобные праздники не являются поводом для изменения правил.
«В Метрополь поедем, скорее всего!», — пошутил специалист.
Также он заявил о необходимости улучшения условий содержания форварда
«Ставьте вопрос о гуманизации содержания
19 марта Кокорину исполнилось 28 лет.
Ранее жена находящегося под арестом футболиста Дарья Валитова поздравила мужа с днем рождения.