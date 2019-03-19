Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Тайвань0
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Футбол. Сборные
21.03
Саудовская Аравия
ОАЭ
Все события
Фоторепортажи
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
19:00 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин отметил день рождения с женой

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин во вторник отметил 28-летие с гражданской супругой Дарьей Валитовой, которая пришла к нему на свидание утром, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Ромашов.

Наверх
Источник: Р-Спорт

«Мы все его поздравили. Утром была жена на свидании, мы (адвокаты) сегодня были, только вышли, из подарков в основном сладкое, родители передали ему электрочайник, администрация и заключенные поздравили», — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на прошлой неделе обвинительное заключение было направлено в прокуратуру. Состояние здоровья в области колена по-прежнему неудовлетворительное, следователь снова запретил осмотреть Кокорина врачам футбольного клуба «Зенит», сообщил адвокат.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?

Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила РИА Новости, что у футболиста болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки в СИЗО. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. По заявлению другого адвоката Андрея Ромашова, Кокорин получил два ожога после проведенной физиотерапии в СИЗО, на одном из них начался процесс нагноения.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
«Бельгия — фаворит? Не стал бы так выражаться»
Тренер сборной Норвегии отреагировал на слова Вирер об обмане
Озил против Германии: футболист пригласил на свадьбу Эрдогана
CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play
Дзюба посоветовал Авериным «больше не заниматься с Миранчуками»
«Локомотив» принимает СКА в матче Кубка Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь