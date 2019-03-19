Кокорин отметил день рождения с женой

«Мы все его поздравили. Утром была жена на свидании, мы (адвокаты) сегодня были, только вышли, из подарков в основном сладкое, родители передали ему электрочайник, администрация и заключенные поздравили», — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что на прошлой неделе обвинительное заключение было направлено в прокуратуру. Состояние здоровья в области колена по-прежнему неудовлетворительное, следователь снова запретил осмотреть Кокорина врачам футбольного клуба «Зенит», сообщил адвокат.
Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила РИА Новости, что у футболиста болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки в СИЗО. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. По заявлению другого адвоката Андрея Ромашова, Кокорин получил два ожога после проведенной физиотерапии в СИЗО, на одном из них начался процесс нагноения.