Кокорин отметил день рождения с женой

Источник: Р-Спорт

«Мы все его поздравили. Утром была жена на свидании, мы (адвокаты) сегодня были, только вышли, из подарков в основном сладкое, родители передали ему электрочайник, администрация и заключенные поздравили», — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на прошлой неделе обвинительное заключение было направлено в прокуратуру. Состояние здоровья в области колена по-прежнему неудовлетворительное, следователь снова запретил осмотреть Кокорина врачам футбольного клуба «Зенит», сообщил адвокат.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?