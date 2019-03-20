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14:00 (мск), источник: Советский спорт

«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба

Ранее игрок объявил о завершении карьеры, а его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана.

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13
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13
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Бывший нападающий лондонского Арсенала Андрей Аршавин вернулся в «Зенит». Сегодня, 20 марта, российский специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».

Как сообщает официальный сайт команды В «Зените» U15 известный футболист будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.

Ранее сообщалось, что Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» и получил лицензии категории D и С.

Напомним, в первом крупном турнире подопечные Аршавина сыграют с 9 по 19 апреля в Крымске, где встретятся с командами «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Тюмень».

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