«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба
Ранее игрок объявил о завершении карьеры, а его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана.
Ранее игрок объявил о завершении карьеры, а его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана.
Бывший нападающий лондонского Арсенала Андрей Аршавин вернулся в «Зенит». Сегодня, 20 марта, российский специалист вошел в тренерский штаб «
Как сообщает официальный сайт команды В «Зените» U15 известный футболист будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.
Ранее сообщалось, что Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» и получил лицензии категории D и С.
Напомним, в первом крупном турнире подопечные Аршавина сыграют с 9 по 19 апреля в Крымске, где встретятся с командами «Чертаново», «