Трабукки опроверг информацию о контактах Карреры с «Зенитом»

— Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, — позор профессии, — написал Трабукки в своем Твиттере.