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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трабукки опроверг информацию о контактах Карреры с «Зенитом»

Известный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не контактировал с «Зенитом» по поводу возможного сотрудничества.

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Ранее 54-летний итальянский специалист говорил, что мог бы возглавить любой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.

— Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, — позор профессии, — написал Трабукки в своем Твиттере.

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Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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