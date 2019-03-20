Трабукки опроверг информацию о контактах Карреры с «Зенитом»
Известный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не контактировал с «Зенитом» по поводу возможного сотрудничества.
Известный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не контактировал с «Зенитом» по поводу возможного сотрудничества.
Ранее 54-летний итальянский специалист говорил, что мог бы возглавить любой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.
— Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине.
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством