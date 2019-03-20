Бездомное «Динамо». Проклятие Петровского парка

Источник: Спорт-Экспресс

Что происходит?

Ситуация удивительная: стадион «Динамо» должен был открыться 10 марта игрой со «Спартаком», но из-за проблем с полем первый матч на арене может состояться даже не в апреле, не в мае, а в следующем сезоне.

Сегодня клуб объявил о том, что игра 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом», запланированная на 30 марта, пройдет на «Арене Химки», поскольку на стадионе в Петровском парке решили полностью заменить газон.

О том, что поле могут перестелить, мы писали еще 10 марта. В результате так и произойдет.

— Замена газона на новый займет определенное время, и как только он приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона, — говорится в сообщении ФК «Динамо».

Заместитель генерального директора клуба Роман Широков на вопрос «СЭ», когда состоится первая игра «Динамо» на новой арене, ответил, что ему «нечего сказать», и посоветовал обратиться в УК «Динамо» — компанию, которая управляет комплексом «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».

Пресс-служба УК «Динамо» прислала «СЭ» информационное сообщение, в котором, к сожалению, точная дата (и даже примерная) первого футбольного матча на стадионе не указывается.

Полный текст:

— Сегодня состоялась встреча экспертной группы представителей УК «Динамо», РПЛ и ФК «Динамо». На заседании было принято совместное решение о полной замене газона на «Центральном стадионе «Динамо» в целях обеспечения максимально комфортной и безопасной игры футболистов. Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы газон на стадионе был не просто удовлетворительным и годным к игре, но соответствовал высоким стандартам газонных покрытий футбольных полей на лучших стадионах мира.

Замена поля потребует определенного времени. Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро.

Комиссия РПЛ не допустила динамовское поле в том числе из-за проблем с корневой системой.

Визуально оно выглядело нормально (для начала марта), но, как рассказал «СЭ» один из членов комиссии, в случае проведения игры газон уже в первом тайме превратился бы в кашу и пришел в абсолютную негодность.

Когда будет матч?

Как уже было отмечено выше, не исключено, что первый матч на стадионе «Динамо» пройдет только летом — то есть в следующем сезоне. С какой-то стороны, это будет правильно — во-первых, достаточно времени для качественной подготовки газона, во-вторых, можно будет в полевых условиях протестировать службы стадиона. Например, 13 июня на арене пройдет концерт Kiss. В 2008 году легенды рока собрали в «Олимпийском» около 15 тысяч человек. В 2019-м ожидается столько же. В общем, народа соберется не намного меньше, сколько и на топовом футбольном матче (вместимость стадиона — 26 тысяч зрителей). Чем не тест?

При этом сохраняется вероятность того, что «Динамо» сыграет в Петровском парке весной.

График домашних матчей бело-голубых в этом сезоне

14 апреля. «Краснодар».

27 апреля. «Ахмат».

10 мая. «Ростов».

26 мая. «Арсенал».

Газон можно заменить за несколько дней, такое в России уже случалось — в Санкт-Петербурге незадолго до Кубка конфедераций-2017. Работы по смене газона на стадионе на Крестовском острове начались 22 мая, а завершились 28-го. 17 июня на арене прошел матч открытия турнира Россия — Новая Зеландия (2:0). Однако каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально. Далеко не факт, что на стадионе «Динамо» возможен подобный сценарий.

После первой части сезона-2017/18 питерское поле пришлось менять на новое. В УК «Динамо» же подчеркнули, что газон должен быть «не просто удовлетворительным и годным к игре», но и соответствующим высочайшим стандартам. Так что проведение на новом стадионе матча «Динамо» — «Краснодар» маловероятно. С «Ахматом» — по всей видимости, тоже. А вот игры с «Ростовом» и «Арсеналом» теоретически могут пройти на новой арене — по информации «СЭ», в ФК «Динамо» в такой вариант пока верят.

— Все зависит от того, как там собираются производить этот процесс, какие задачи стоят перед агрономами стадиона «Динамо», — сказал корреспонденту «СЭ» Ивану Торопцеву агроном «Ахмат Арены» Лом-Али Астемиров. — Если собираются заменить только газон, растительную часть, то ничего сверхординарного здесь нет, на то, чтобы газон прижился, уходит приблизительно два месяца. Если же собираются заменить подогрев поля, то это уже совсем другая технология, которая может занять больше времени.

— Сегодня 20 марта, последний домашний матч «Динамо» — 26 мая. Значит, можно успеть подготовить стадион к этой игре?

— Да, это вполне возможно. Технологии это позволяют.

— А можно ли уложиться в меньшие сроки?