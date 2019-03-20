Бездомное «Динамо». Проклятие Петровского парка
Стадион имени Льва Яшина никак не может открыться. Матч
Стадион имени Льва Яшина никак не может открыться. Матч
Ситуация удивительная: стадион «Динамо» должен был открыться 10 марта игрой со «Спартаком», но
О том, что поле могут перестелить, мы писали еще 10 марта. В результате так и произойдет.
— Замена газона на новый займет определенное время, и как только он приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона, — говорится в сообщении ФК «Динамо».
Заместитель генерального директора клуба Роман Широков на вопрос «СЭ», когда состоится первая игра «Динамо» на новой арене, ответил, что ему «нечего сказать», и посоветовал обратиться в УК «Динамо» — компанию, которая управляет комплексом «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».
Полный текст:
— Сегодня состоялась встреча экспертной группы представителей УК «Динамо», РПЛ и ФК «Динамо». На заседании было принято совместное решение о полной замене газона на «Центральном стадионе «Динамо» в целях обеспечения максимально комфортной и безопасной игры футболистов. Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы газон на стадионе был не просто удовлетворительным и годным к игре, но соответствовал высоким стандартам газонных покрытий футбольных полей на лучших стадионах мира.
Замена поля потребует определенного времени. Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро.
Визуально оно выглядело нормально (для начала марта), но, как рассказал «СЭ» один из членов комиссии, в случае проведения игры газон уже в первом тайме превратился бы в кашу и пришел в абсолютную негодность.
Как уже было отмечено выше, не исключено, что первый матч на стадионе «Динамо» пройдет только летом — то есть в следующем сезоне. С
При этом сохраняется вероятность того, что «Динамо» сыграет в Петровском парке весной.
График домашних матчей
14 апреля. «Краснодар».
27 апреля. «Ахмат».
10 мая. «Ростов».
26 мая. «Арсенал».
Газон можно заменить за несколько дней, такое в России уже случалось — в
После первой части сезона-2017/18 питерское поле пришлось менять на новое. В УК «Динамо» же подчеркнули, что газон должен быть «не просто удовлетворительным и годным к игре», но и соответствующим высочайшим стандартам. Так что проведение на новом стадионе матча «Динамо» — «Краснодар» маловероятно. С «Ахматом» — по всей видимости, тоже. А вот игры с «Ростовом» и «Арсеналом» теоретически могут пройти на новой арене — по информации «СЭ», в ФК «Динамо» в такой вариант пока верят.
— Все зависит от того, как там собираются производить этот процесс, какие задачи стоят перед агрономами стадиона «Динамо», — сказал корреспонденту «СЭ» Ивану Торопцеву агроном «Ахмат Арены»
— Сегодня 20 марта, последний домашний матч «Динамо» — 26 мая. Значит, можно успеть подготовить стадион к этой игре?
— Да, это вполне возможно. Технологии это позволяют.
— А можно ли уложиться в меньшие сроки?
— Теоретически, да. Правда, очень большое влияние оказывают погодные условия. Сейчас в Москве такая погода… Сегодня может быть хорошо, а завтра может пойти дождь. Предугадать сложно. Вот у нас в Грозном сейчас благоприятные условия, а в столице — не могу сказать. Если погода позволит — то это реально.