РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым
Палата по разрешению спортв РФС запретила «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов, сообщает
Палата по разрешению спортв РФС запретила «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов, сообщает
Причина такого решения — задолженность клуба перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.
РФС обязал «Крылья» выплатить долг, а также проценты за задержку оплаты задолженности. В том случае, если клуб выполнит условия РФС, запрет на регистрацию будет снят.
Тихонов возглавил «Крылья» в июне 2017 года и вывел команду в РПЛ. В