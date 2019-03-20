РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым

РФС обязал «Крылья» выплатить долг, а также проценты за задержку оплаты задолженности. В том случае, если клуб выполнит условия РФС, запрет на регистрацию будет снят.

Тихонов возглавил «Крылья» в июне 2017 года и вывел команду в РПЛ. В премьер-лиге команда под его руководством провела 9 матчей, в которы набрала 7 очков. Он был уволен 5 октября 2018 года.