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20:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым

Палата по разрешению спортв РФС запретила «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Причина такого решения — задолженность клуба перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.

РФС обязал «Крылья» выплатить долг, а также проценты за задержку оплаты задолженности. В том случае, если клуб выполнит условия РФС, запрет на регистрацию будет снят.

Тихонов возглавил «Крылья» в июне 2017 года и вывел команду в РПЛ. В премьер-лиге команда под его руководством провела 9 матчей, в которы набрала 7 очков. Он был уволен 5 октября 2018 года.

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