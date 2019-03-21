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20:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» с юмором поздравил министра Лаврова с днем рождения

Футбольный московский клуб «Спартак» шутливо поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает «Советский спорт».

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На праздник руководителю подарили футболку красно-белых с автографами футболистов. Также на экипировку нанесли 11-й номер, фамилию министра и надпись Highly Likely (с высокой вероятностью).

Лаврову 21 марта исполнилось 69 лет. В одном из интервью министр объяснил, что выражение «с высокой вероятностью» недавно изобрели британские дипломаты.

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