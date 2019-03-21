«Спартак» с юмором поздравил министра Лаврова с днем рождения
Футбольный московский клуб «Спартак» шутливо поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает «Советский спорт».
Футбольный московский клуб «Спартак» шутливо поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает «Советский спорт».
На праздник руководителю подарили футболку
Лаврову 21 марта исполнилось 69 лет. В одном из интервью министр объяснил, что выражение «с высокой вероятностью» недавно изобрели британские дипломаты.