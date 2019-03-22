Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезона
КРАСНОЯРСК, 22 мар — РИА Новости. Тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» продолжит работу с командой до конца сезона 2018−2019, сообщает
КРАСНОЯРСК, 22 мар — РИА Новости. Тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» продолжит работу с командой до конца сезона 2018−2019, сообщает
Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Аленичева. В обращении, опубликованном на официальной странице «Фан-сектор Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте», заявляется, что в настоящее время у клуба шансов на сохранение прописки в Российской
«Накануне, 22 марта, принято консолидированное решение клуба о том, что тренерский штаб футбольного клуба “Енисей”, возглавляемый Дмитрием Аленичевым, продолжит свою работу с командой до конца сезона 2018/2019», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что клуб находится в непростой ситуации — команда замыкает турнирную таблицу чемпионата. В министерстве призвали болельщиков объединиться и поддержать команду и игроков в оставшихся матчах.