Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезона

Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Аленичева. В обращении, опубликованном на официальной странице «Фан-сектор Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте», заявляется, что в настоящее время у клуба шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге «все меньше». Фанаты винили в этом тренерский штаб, который «не управляет и абсолютно не занимается командой».