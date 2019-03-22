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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезона

КРАСНОЯРСК, 22 мар — РИА Новости. Тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» продолжит работу с командой до конца сезона 2018−2019, сообщает пресс-служба минспорта Красноярского края.

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Источник: Р-Спорт

Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Аленичева. В обращении, опубликованном на официальной странице «Фан-сектор Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте», заявляется, что в настоящее время у клуба шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге «все меньше». Фанаты винили в этом тренерский штаб, который «не управляет и абсолютно не занимается командой».

«Накануне, 22 марта, принято консолидированное решение клуба о том, что тренерский штаб футбольного клуба “Енисей”, возглавляемый Дмитрием Аленичевым, продолжит свою работу с командой до конца сезона 2018/2019», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что клуб находится в непростой ситуации — команда замыкает турнирную таблицу чемпионата. В министерстве призвали болельщиков объединиться и поддержать команду и игроков в оставшихся матчах.

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