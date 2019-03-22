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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера назвал условие для возвращения на работу в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о возможности вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.

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«Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.
Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами, как и любой другой страны. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее», — сказал Каррера в эфире YouTube-канала Commandos.

Напомним, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.

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