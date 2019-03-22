Каррера назвал условие для возвращения на работу в Россию
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о возможности вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о возможности вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.
«Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы
Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами, как и любой другой страны. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь
Напомним, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.