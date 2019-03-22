Каррера назвал условие для возвращения на работу в Россию

«Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.

Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами, как и любой другой страны. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее», — сказал Каррера в эфире YouTube-канала Commandos.