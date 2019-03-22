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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.

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Источник: РИА "Новости"

«До конца чемпионата России ещё 10 туров, а после этого меня ждёт участие в молодёжном чемпионате Европы. Решение о моём будущем, останусь я в ЦСКА или уйду, будет принято после этого. Возможны все варианты. Я выберу тот, который будет лучше для меня, для клуба и для моего дальнейшего развития».

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Мне нравится в ЦСКА, но в России очень длинная зимняя пауза. За этот период ты теряешь игровой ритм. Сейчас я просто хочу набрать ту форму, которая была у меня прошлой осенью. Мы боремся за чемпионский титул, и я надеюсь на какой-нибудь трофей.

«Сложно сравнивать чемпионаты России и Англии. Сейчас я игрок ЦСКА и доволен решением перейти в этот клуб. Я думаю, что это одно из лучших решений в моей жизни. Я играю в каждом матче по 90 минут и хочу чтобы это продолжалось», — приводит слова Влашича Net.hr.

Напомним, что ЦСКА арендовал Влашича у «Эвертона» прошлым летом. В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провёл 17 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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