Алекс завершил карьеру. Каким мы его запомним

Источник: Спорт-Экспресс

О своем решении 36-летний футболист рассказал в эфире программы Boleiragem: «Я уже завершил карьеру. Не играю два года, кто после такого простоя вернется на поле?».

Алекс Рафаэл Мескини с 2009 по 2011 годы выступал за «Спартак», куда перешел из «Интернасьонала». За это время он стал одним из любимых игроков болельщиков красно-белых — из-за умения играть в пас, хорошей техники и классного удара. Да и вообще Алекс — позтитивный человек, что не может не импонировать. И о московском клубе он всегда отзывался хорошо.

Что Алекс говорил о «Спартаке» и России

— Хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили. Разговаривал с определенными людьми, не с руководством клуба. С удовольствием бы вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил. Самым большим разочарованием в карьере стало то, что не успел завоевать со «Спартаком» трофей. («СЭ»).

— Когда уезжал из Бразилии, думал, что такой торсиды, как на родине, нет нигде. Однако в России понял, что есть. Спартаковские болельщики поддерживали меня и команду фантастически. Такой поддержки не видел нигде. (Cайт «Спартака»).

— Карпин просто крут! Считаю себя его другом. Это тренер высокого уровня. Думаю, со времен «Спартака» он стал еще сильнее. Я бы с удовольствием поработал с ним снова. Говорил с Карпиным, когда тот возглавлял «Торпедо» Армавир. Он тогда пошутил, что если бы я не был заигран ща сборную Бразилии, он бы привел меня в сборную России. И что я бы мог стать отливным тренером «Спартака» после его ухода. («СЭ»).

— Я вернулся в Бразилию не из-за проблем с адаптацией в другой стране. В «Спартаке» у меня все было хорошо. В Москве мне создали все условия. Помогали во всем, что мне было нужно. У меня были отличные отношения с персоналом и руководством, и мне всегда шли навстречу. И меня поняли, когда я решил уйти. (Terra).

— Главное событие года для меня — это вызов в сборную. Он приятен вдвойне: я сумел опровергнуть распространенное мнение, мол, из российского чемпионата в нашу национальную команду попасть почти нереально. (championat.com).

Карьера Алекса в цифрах

«Интернасьонал» (2004 — 2009, 2013 — 2016): 169 матчей, 31 гол, 24 результативные передачи.

«Спартак» (2009 — 2011): 69 матчей, 19 голов, 27 передач.

«Коринтианс» (2011 — 2012): 44 матча, 7 голов, 8 передач.