Римские легионеры на «Открытии» — это нормально. «Спартак» объяснил
Зрители неоднозначно восприняли появление людей в образе римских легионеров на игре «Спартака» с «Зенитом».
Зрители неоднозначно восприняли появление людей в образе римских легионеров на игре «Спартака» с «Зенитом».
Перед матчем 20-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» было невозможно не заметить шоу, организованное принимающей стороной. На территории «Открытие Арены» болельщиков ждали «римские легионеры». Они же сопровождали команды при выходе на поле, будто охраняя их. Многих болельщиков
Удивление зрителей понятно — ведь в массовом сознании Спартак является врагом Рима, и появление римских легионеров на игре «Спартака» кажется странным. Руководитель отдела по организации и проведению мероприятий ФК «Спартак» Анна Шебалкина объяснила замысел авторов представления.
— Когда возникла идея этого перформанса? Кажется, такое на матчах «Спартака» мы уже видели.
— Идея такого перформанса родилась ещё в 2015 году и в качестве «пробного шара» была реализована на игре «Спартака» с «Зенитом» в сезоне-2015/16. Тогда мы ещё не пытались сделать глубокую проработку эпохи и задач легионеров, входивших в охранные когорты. Перформанс представлял собой лишь несколько локаций. Тем не менее тогда тоже большое внимание было уделено зрелищности.
— Кто занимается организацией перформанса? Может,
— Разработкой проекта, подготовкой сценария, внедрением и непосредственной организацией занимался
— Вам понятно удивление публики
— Удивление публики, безусловно, понятно, ведь ещё ни один из клубов РПЛ не смог так удачно вплести реальные исторические сюжеты в свою современную историю. Реакция болельщиков объяснима: они, в основной своей массе, прежде такого не видели.
— Реакция была неоднозначной…
— И это ожидалось. Стереотипы восприятия действующих сторон, заложенные в романе Джованьоли «Спартак», настолько глубоки, что зрители, мало знакомые с историей Римской Республики первой половины I века нашей эры, однозначно рассматривают римские легионы исключительно с негативной стороны. Основные события романа ведь происходят начиная с того момента, как Спартак появляется на Арене в 78 году во время Игр, посвящённых диктатору Луцию Корнелию Сулле Феликсу.
— А что тут не так?
— Вся более ранняя биография героя показана автором отрывистыми мазками, окрашенными исключительно в чёрные тона по отношению к Риму. Так что сейчас у зрителей происходит некий «разрыв шаблона», поскольку начинает работать устойчивая ассоциация: «Спартак — враг Рима». Для многих, наверное, будет сюрпризом узнать, что Спартак имел римское гражданство, участвовал в войнах Рима с боспорским царем Митридатом в составе легионов, получал повышение по службе… Никаких оснований
— И каков сюжет и замысел этого перформанса?
— Смысл довольно прост. Чтобы его понять, достаточно обладать минимальным уровнем знаний об этом периоде. Итак, стадион метафорично ассоциирован с римским театром — ареной, на которую выходят гладиаторы. У нас это две футбольные команды. Поскольку в подавляющем большинстве случаев на больших торжествах гладиаторы сражались «командами», а не поодиночке, то две футбольные команды — это словно две группы гладиаторов. Вокруг этого докручивается всё остальное: легионеры, локации, посты, смены караулов, перестроения и так далее.
Реконструирована не война войска беглых рабов против римского ополчения, а атмосфера праздника, торжества, которое венчают гладиаторские игры (то есть в нашем случае — матч). И легионеры, которые выполняли роль охранных подразделений на торжествах и играх в Республике и Империи — такая же неотъемлемая часть тех торжеств, как сейчас, например, полиция, обеспечивающая безопасность.
— Выход команд на поле тоже заимствован из прошлого?
— Если говорить, как легионеры на самом деле встречали гладиаторов, то перед началом игры мы реконструировали и показали реальные задачи легионеров охранных когорт римской эпохи на аренах при выходе гладиаторов туда — были конвойный коридор, перекрытие гладиаторских казарм. Именно так гладиаторы и появлялись из своих подземных казарм. После чего легионеры закрывали им обратный путь к бегству с арены, пока гладиаторская баталия не завершится. После баталии легионеры уходили с арены — эту локацию мы тоже показали. Правда, достаточно коротко, для общего понимания, поскольку стоять весь матч перед «гармошкой» нельзя по регламенту РПЛ.
Всего в процессе подготовки матча мы показали 11 реальных исторических локаций, включая почётную охрану сенатора в лице юбиляра — Вагиза Хидиятуллина, которого сопровождал офицер.
— Вернёмся к главному вопросу. Получается, никакого антагонизма здесь нет? Кажется, что зрителей развлекают римские легионеры, которые были врагами Спартака и восставших рабов?
— На самом деле никакого антагонизма именно в нашем перформансе нет. Мне хотелось бы отметить, что мы не обращались к теме войны 74−71 годов, иначе увязка арены с гладиаторами и легионерами была бы невозможна. Была реконструирована атмосфера Арены и взаимоотношений участников игр и тех, кто был на арене для обеспечения безопасности. Мы стараемся донести реконструкцию событий как бы до того момента, как Спартак стал вождём войска восставших и начался антагонизм одного и другого. Как действующий гладиатор Спартак в принципе не мог воевать с легионерами, поскольку это было невозможно в тех социальных ролях, «лифтах» и условиях их взаимоотношений до событий 74−71 годов.
— Многие болельщики этого могут просто не знать.
— Это опять работает стереотип восприятия людей, знакомых в лучшем случае с романом Джованьоли. Противостояние Спартака и римского Сената происходило чуть более трёх лет, а до этого момента Спартак ни в каком качестве в конфронтацию с Римской республикой не вступал.
— Но многие считают, что один из смыслов перформанса такой: рабы на поле бьются на потеху толпе, а их встречают римские легионеры. Это не так?
— Всерьёз считать, что идти вверх по карьерной лестнице в римской армии мог раб, могут только люди, не знакомые с историей античности. Такое было возможно лишь для гражданина. Поэтому и антагонизма нет. Спартак до 74 года — римский гражданин, бывший легионер, восстановленный в правах решением Суллы в 78 году.
— Многие могут просто не видеть разницы между понятиями «раб» и «гладиатор».
— Когда говорят о разнице между рабами и гладиаторами или, что чаще, ставят между ними знак равенства, то совершенно игнорируют социальные «лифты» той эпохи. Да, в рядах гладиаторов было много пленённых в военных конфликтах варваров, уже имевших большой опыт боев и владения клинковым оружием. Их в первую очередь выкупали держатели гладиаторских школ — ланисты. Такие пленники были наиболее ценными: их не нужно было обучать с нуля технике боя, их нужно было только доучить красиво фехтовать, для чего в каждой школе был наставник по фехтованию. Простой же раб был неинтересен в ремесле гладиатора: обучение было долгим, вероятность гибели возрастала, равно как и падали доходы ланисты.
— Но рабы были гладиаторами.
— Профессия гладиатора — это не тюрьма, не ссылка и не каторга. Это скорее театр, чем кровавый спорт. В гладиаторы ведь шли свободные граждане, желавшие адреналина, вышедшие в отставку легионеры, в том числе римские граждане, которые таким образом могли обеспечить своё будущее и подняться по социальной лестнице.
Достоверно никто не знает пропорций между выкупленными рабами и свободными гражданами, пожелавшими стать гладиаторами, но историки склоняются к примерно равному соотношению.
— В чём ещё разница между рабом и гладиатором?
— Заключая контракт с ланистой, римлянин на два года становился фактически его собственностью, сохраняя при этом гражданские права, кроме участия в голосовании. Вышедшего в отставку гладиатора, когда его контракт заканчивался, ждали почести и безбедная жизнь. Этого сценария дальнейшей жизни в римском обществе обычный «хозяйственный» раб был лишён по определению. Разница между гладиатором и рабом была огромна. Гладиатор, даже выкупленный, мог достигнуть многого в античном обществе, будь он ловок, искусен и храбр на арене.
— Но в итоге Спартака убили римские легионеры, а здесь они, грубо говоря, надзирают над ним. Это не странно?
— Что касается гибели Спартака, то в нашем перформансе мы не затрагиваем никоим образом событий его восстания. Наша цель в другом — показать красочность эпохи и позволить зрителю прикоснуться к ней. В данном случае легионеры надзирают не за конкретной личностью — Спартаком, а за двумя командами гладиаторов, вышедшими на арену. Мы как бы абстрагируемся от личностей.
К сожалению, многие трактуют историю событий 74−71 годов до нашей эры, известную как «восстание Спартака», исключительно по роману Джованьоли. Хотя есть канонические римские историки — Тит Ливий, Саллюстий, Аппиан и Флор. Джованьоли скорее создал альтернативную биографию Спартака под
— В будущем планируете устраивать этот или похожие перформансы?
— Мы бы хотели продолжить радовать зрителей домашних матчей «Спартака» на «Открытие Арене» новыми задумками и перформансами в римской стилистике. Лучше всего это смотрится на