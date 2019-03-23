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23 марта, источник: Чемпионат.com

«Зенит» собрал 35 тысяч на товарищескую игру. Фанаты протестуют против Z+

Крупное поражение от «Аустрии», баннер против нового канала и ирония в адрес Заболотного.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Аустрия» — 0:3
Голы: Кляйн, 35 (0:1). Матич, 49 (0:2). Эвандро, 87 (0:3).
«Зенит»: Кержаков (Городовой, 46), Анюков (Смольников, 62), Нету, Набиуллин, Ракицкий (Скроботов, 46), Краневиттер (Капленко, 72), Шатов, Эрнани, Ригони, Заболотный (Мостовой, 72), Дриусси (Воробьёв, 63).

«Зенит» завершил выступление в еврокубках, вылетев из Лиги Европы, но не закончил с международными матчами. Команда Сергея Семака продолжила серию товарищеских встреч во время паузы для сборных. По ходу нынешнего сезона лидер РПЛ уже сыграл с «Шальке» и «Кайратом», а теперь в Петербург прилетела «Аустрия». К слову, осенью 2013-го команда из Вены противостояла сине-бело-голубым на групповом этапе Лиги чемпионов: тогда «Зенит» Лучано Спаллетти не смог победить дома (0:0) и был разгромлен в гостях (1:4).

Товарищеская встреча с «Аустрией» собрала 35 619 зрителей: привычная посещаемость для «Зенита», потрясающая — для официальной игры с участием любой другой российской команды. Люди приходят на стадион не только ради футбола. Как обычно, петербургский клуб приготовил большую развлекательную программу. Перед матчем болельщики могли провести сеанс одновременной игры в шахматы с двукратным чемпионом мира в составе сборной России, международным гроссмейстером Никитой Витюговым, поиграть в подвижные игры и послушать внутри арены шедевры венской классики в исполнении большого симфонического оркестра. Футболисты, разминающиеся под Моцарта, — это что-то новое.

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«Зенит» отправил в сборные большую группу игроков — Андрея Лунёва, Юрия Жиркова, Магомеда Оздоева, Далера Кузяева, Артёма Дзюбу (все — Россия), Вильмара Барриоса (Колумбия), Кристиана Нобоа (Эквадор), Роберта Мака (Словакия), а также Леона Мусаева (российская «молодёжка»). Но и при этом состав хозяев был очень приличным. С первых минут на поле вышли голкипер Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков, Луиш Нету, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, полузащитники Матиас Краневиттер, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Тем не менее игра лидера РПЛ разочаровала. Похоже, зенитовцы тоже отнеслись к этому матчу, как к дополнительной тренировке. Показывать такой футбол при 35 тыс зрителей нельзя. В первом тайме один из нескольких моментов «Аустрии» реализовал её капитан Флориан Кляйн, который здорово пробил из-за штрафной с подбора. В начале второго тайма австрийцы провели ещё две-три очень опасных атаки. В результате арендованный у «Рубина» голкипер фарм-клуба «Зенита» Алексей Городовой пропустил уже через три минуты после выхода на замену.

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Команда Семака завелась, пожалуй, только при счёте 0:2. Антон Заболотный загубил выход один на один. Фанаты сине-бело-голубых с иронией скандировали фамилию нападающего, но на самом деле разве могут быть к нему претензии? Заболотный в каждом эпизоде отрабатывает на сто процентов, а уровень мастерства такой, какой есть. Нормальный для российского футболиста. В конце концов, Антон в нынешнем сезоне забил три гола (в ворота «Бордо», «Мольде» и «Волгаря») и сделал три голевых паса за 732 минуты на поле, то есть всего за восемь полных матчей. У Заболотного существуют проблемы с реализацией, однако он имеет эти моменты, потому что не боится идти на все мячи.

Кроме того, фанаты растянули баннер, посвящённый новому каналу Z+. Поклонники «Зенита» с помощью ненормативной лексики, которой напичкали выпуск программы, посвящённой матчу со «Спартаком», выразили своё негативное отношение к данному проекту и его координатору Игорю Порошину.

В общем, это был не самый весёлый вечер. «Зенит» опять неудачно сыграл с «Аустрией», пропустив на 88-й минуте третий гол и крупно уступив. Болельщики освистали свою команду. Любопытно, что австрийцы сыграли в три центральных защитника, тогда как в чемпионате Австрии, как правило, применяют схему с четырьмя защитниками. Возможно, гости из Вены готовили «Зениту» к ближайшему матчу в РПЛ с «Оренбургом».

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— Благодарен болельщикам за то, что пришли и поддержали нас, — сказал на послематчевой пресс-конференции Семак. — К сожалению, не получилось их порадовать. Спасибо «Аустрии» за то, что откликнулись на предложение и приехали сыграть к нам. Если говорить о матче, то мы смотрелись не лучшим образом. Получили дополнительную информацию о том, кто в каком состоянии находится. Ощущения после крупного счёта не самые приятные…

Чего не хватает Заболотному? Голов не хватает. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать. Он помогает команде как может. Как и все остальные, он футболист нашей команды, и мы вместе делаем общее дело.
Что касается отсутствовавших игроков, то Эмануэль Маммана по медицинским соображениям не тренируется. Надеюсь, приступит к работе со следующей недели. Клаудио Маркизио и Александр Ерохин продолжают лечиться. Бранислав Иванович начал позже тренироваться по медицинским соображениям. Сердар Азмун получил дополнительный отдых, поскольку не имел его в зимнюю паузу. Тоже скоро приступит к работе в общей группе. У Далера Кузяева повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни.

Анатолий Романов

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