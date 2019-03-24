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10:42 (мск), источник: Газета.Ру

Семак прокомментировал игру форварда «Зенита» Заболотного

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Антона Заболотного, передает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

Специалист уверен, что форвард обязательно начнет забивать.

23 марта в товарищеском матче «Зенит» проиграл 0:3 венской «Аустрии». Заболотный провел на поле 71 минуту, но не смог помочь команде.

«Заболотному не хватает голов. Моменты у него есть, поэтому голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения, кто-то больше закладывал технические элементы. Нужно работать, что он и делает. Заболотный помогает команде как может. Все вместе мы делаем общее дело. Сделаем и будем думать, куда идти дальше», — сказал Семак на пресс-конференции.

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