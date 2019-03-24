Семак прокомментировал игру форварда «Зенита» Заболотного
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Антона Заболотного, передает РИА «Новости».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Антона Заболотного, передает РИА «Новости».
Специалист уверен, что форвард обязательно начнет забивать.
23 марта в товарищеском матче «Зенит» проиграл 0:3 венской «Аустрии». Заболотный провел на поле 71 минуту, но не смог помочь команде.
«Заболотному не хватает голов. Моменты у него есть, поэтому голы придут. У