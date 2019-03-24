Семак прокомментировал игру форварда «Зенита» Заболотного

«Заболотному не хватает голов. Моменты у него есть, поэтому голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения, кто-то больше закладывал технические элементы. Нужно работать, что он и делает. Заболотный помогает команде как может. Все вместе мы делаем общее дело. Сделаем и будем думать, куда идти дальше», — сказал Семак на пресс-конференции.