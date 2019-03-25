Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»

«Мне позвонили, рассказали об интересе “Зенита”. Я позвонил Антеро Энрике, который тогда был спортивным директором “Порту”, и сказал, что должен уйти, чтобы получить новый вызов. Он ответил, что я должен был остаться, продлить контракт с клубом. Но у клуба были проблемы. Антеро сказал, что они планировали продать двух других футболистов, но не смогли. “Порту” получил единственное предложение, и оно было для меня, а единственным открытым рынком был русский. Они сказали, что я могу спасти “Порту”, потому что клуб оказался в непростой ситуации. Я стремился получить новый вызов, “Порту” нужна была помощь, и я ушёл», — приводит слова Халка O Jogo.