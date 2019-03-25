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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно имя сына Александра Кокорина: Майкл

Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова раскрыла имя их сына.

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В сториз Инстаграма она отвечала на вопросы подписчиков, один из них звучал: «На кого Майкл больше похож?». Дарья ответила: «Глаза мои, остальное все в папу».

Отвечая на другой вопрос, она подчеркнула, что пока не планирует показывать сына широкой публике.

У Кокорина и Валитовой родился сын в июне 2017 года.

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Напомним, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Недавно суд продлил им заключение до 11 апреля.

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