Стало известно имя сына Александра Кокорина: Майкл
Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова раскрыла имя их сына.
Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова раскрыла имя их сына.
В сториз Инстаграма она отвечала на вопросы подписчиков, один из них звучал: «На кого Майкл больше похож?». Дарья ответила: «Глаза мои, остальное все в папу».
Отвечая на другой вопрос, она подчеркнула, что пока не планирует показывать сына широкой публике.
У Кокорина и Валитовой родился сын в июне 2017 года.
Напомним, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев