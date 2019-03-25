Теперь в РПЛ забыли про Пасху. Календарь — худшее, что есть в нашем футболе?

Источник: Спорт-Экспресс

РПЛ прогрессирует. Пару лет назад календарь с точным временем начала матчей составляли порциями — на три тура вперед, что всякий раз вызывало раздражение у болельщиков. Особенно — тех, кто привык ездить за своей командой в другие города, что связано с покупкой билетов, гостиниц, иными словами — с планированием.

Недавно в лиге собрались и дали расписание с 21-го тура до конца сезона. График жизни нашего чемпионата опубликовали на прошлой неделе — все обрадовались и ушли смотреть сборную.

И вот в понедельник, 25 марта, выясняется, что чуть больше чем через месяц, 28 апреля — Пасха. Хорошо, что выяснили это не 27 апреля, а сейчас. Но плохо, что о Пасхе нашей лиге напомнила только московская полиция, которой этот светлый праздник надо будет охранять накануне всю ночь. Очевидно, при обеспечении порядка в храмах будут задействованы серьезные силы полиции, сотрудникам нужно будет выспаться, и на следующий день просто не хватит людей.

Точнее, хватит только на одну игру, менее массовую — «Локомотив» — «Енисей». Этот пройдет в воскресенье, в 14.00 — в то самое время, когда должны были встречаться «Спартак» и «Рубин». Игру красно-белых по просьбе ГУ МВД перенесли на понедельник, на 19.30.

Источник: Спорт-Экспресс

Понятно, что полицейские должны быть свежие и отдохнувшие. Понятно, что болельщики «Спартака» в гневе. Понятно, что Леонид Федун потеряет в выручке с продаж билетов. В воскресенье днем спокойно прийти на стадион разговевшись куда приятнее, чем бежать сразу после работы в понедельник.

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Непонятно только, чем руководствовались в лиге, когда составлялся календарь?

Пару лет назад Сергей Прядкин удивлялся, что 2 мая — больше не выходной (тогда болельщики «Локо» жаловались, что финал Кубка пройдет в рабочий день, 40-тысячный «Фишт» был заполнен чуть больше чем наполовину).

Сейчас, очевидно, в лиге упустили, что 28 апреля — Пасха.

Может, в следующий раз всем болельщикам скинуться и заранее прислать в офис РПЛ ежедневник с обведенными красным маркером праздниками и выходными?

Это было бы не лишним, ведь календарь в нашей стремительно развивающейся лиге (без иронии, по многим направлениям есть улучшения) остается максимально нелепой и отсталой составляющей. ​