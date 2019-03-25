Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка
Жена хавбека «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в
Жена хавбека «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в
По словам женщины, она не думала, что муж выберет Россию.
«Мне не хватает климата Италии и друзей. Я не думала, что следующий клуб Клаудио будет российским. Он говорил, что перед завершением карьеры хотел бы выступать за границей. Я же была уверена, что он не оставит “Ювентус” до конца карьеры», — сказала супруга футболиста.
«Я ни секунды не сомневалась насчет того, переезжать ли с мужем в новую страну. Тем более в России красивые женщины, разве могла я отпустить мужа сюда одного», — цитирует женщину La Gazzetta dello Sport.