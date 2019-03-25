Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка

По словам женщины, она не думала, что муж выберет Россию.

«Мне не хватает климата Италии и друзей. Я не думала, что следующий клуб Клаудио будет российским. Он говорил, что перед завершением карьеры хотел бы выступать за границей. Я же была уверена, что он не оставит “Ювентус” до конца карьеры», — сказала супруга футболиста.

Она добавила, что сразу же согласилась переехать с мужем в Санкт-Петербург.