Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Черногория1
Англия2
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Косово0
Болгария1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Португалия1
Сербия1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Люксембург1
Украина1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Франция1
Исландия0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Андорра0
Албания1
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция4
Молдавия0
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия3
Экваториальная Гвинея2
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан0
Литва0
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд0
Уругвай4
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Индонезия2
Футбол. Сборные
10:30
Китай0
Узбекистан1
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
22:51 (мск), источник: Р-Спорт

Сёмин: Легкой победы над «Динамо» точно не ждем

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что его команде будет сложно в московском дерби с «Динамо», и он не ждет легкой победы.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет 30 марта на «Арене Химки».

«Совсем скоро матч с “Динамо”. Будет сложно, легкой победы мы точно не ждем. “Динамо” — серьезный соперник, а московское дерби — это всегда особенный интерес. Поэтому, надеюсь, мы не останемся без поддержки», — сказал Сёмин, слова которого приводит сайт «Локомотива».

Премьер-лига 2018/2019Тур 21, 30.03.2019, 14:00

Динамо-:Локомотив-

Во время паузы на матчи национальных команд «Локомотив» отправился на тренировочный сбор в Сочи, где готовился к игре с «Динамо».

Фоторепортаж
«Локомотив» обыграл «Краснодар»

«У нас очень много “сборников” — девять человек отправились во взрослые команды, а есть же еще и молодежные. Все в разных кондициях: кто-то сыграл за свою сборную больше, кто-то меньше. Те же Гилерме или (Джефферсон) Фарфан — 90 минут, а, к примеру, Диме Баринову игрового времени не дали. Так что наша задача в оставшиеся перед “Динамо” дни — привести всех в общую форму. Это будет непросто, но, уверен, мы справимся», — отметил Сёмин.

«Традиционно привлекли к сборам много молодежи. Молодцы, хорошо проявили себя. Но надо продолжать работать. Сыграли товарищеский матч с “Уфой” — 2:2, хотя могли забивать еще больше. Молодые игроки — молодцы, бились, бежали вперед», — добавил тренер.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер Медведевой рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил перед детьми
Теперь забыли про Пасху: в РПЛ новый скандал с календарем
Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Молодежная сборная России по футболу забила пять мячей Норвегии
Двукратная чемпионка ОИ задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Союз биатлонистов России захотел пригласить Бьорндалена
Черногория принимает Англию в отборочном матче ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь