Сёмин: Легкой победы над «Динамо» точно не ждем
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что его команде будет сложно в московском дерби с «Динамо», и он не ждет легкой победы.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что его команде будет сложно в московском дерби с «Динамо», и он не ждет легкой победы.
Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет 30 марта на «Арене Химки».
«Совсем скоро матч с “Динамо”. Будет сложно, легкой победы мы точно не ждем. “Динамо” — серьезный соперник, а московское дерби — это всегда особенный интерес. Поэтому, надеюсь, мы не останемся без поддержки», — сказал Сёмин, слова которого приводит сайт «Локомотива».
Во время паузы на матчи национальных команд «Локомотив» отправился на тренировочный сбор в Сочи, где готовился к игре с «Динамо».
«У нас очень много “сборников” — девять человек отправились во взрослые команды, а есть же еще и молодежные. Все в разных кондициях:
«Традиционно привлекли к сборам много молодежи. Молодцы, хорошо проявили себя. Но надо продолжать работать. Сыграли товарищеский матч с “Уфой” — 2:2, хотя могли забивать еще больше. Молодые игроки — молодцы, бились, бежали вперед», — добавил тренер.