Сёмин: Легкой победы над «Динамо» точно не ждем

«Совсем скоро матч с “Динамо”. Будет сложно, легкой победы мы точно не ждем. “Динамо” — серьезный соперник, а московское дерби — это всегда особенный интерес. Поэтому, надеюсь, мы не останемся без поддержки», — сказал Сёмин, слова которого приводит сайт «Локомотива».

«У нас очень много “сборников” — девять человек отправились во взрослые команды, а есть же еще и молодежные. Все в разных кондициях: кто-то сыграл за свою сборную больше, кто-то меньше. Те же Гилерме или (Джефферсон) Фарфан — 90 минут, а, к примеру, Диме Баринову игрового времени не дали. Так что наша задача в оставшиеся перед “Динамо” дни — привести всех в общую форму. Это будет непросто, но, уверен, мы справимся», — отметил Сёмин.