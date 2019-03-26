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17:54 (мск), источник: Р-Спорт

Стадион «Енисея» получил первую категорию и допущен до матчей РПЛ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Домашний стадион красноярского «Енисея» получил первую категорию и допущен до проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.

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Источник: Р-Спорт

Эксперты комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей во вторник провели осмотр стадиона в Красноярске. Ближайший домашний матч «Енисей» проведет 30 марта с казанским «Рубином» в рамках 21-го тура РПЛ.

Премьер-лига 2018/2019
Тур 21, 30.03.2019, 11:30

Енисей-Рубин-

«Мы получили все данные из Красноярска. Прошло заседание комиссии. Повысили категорию стадиона со второй на первую. Так что играть будут в Красноярке — все в порядке», — сказал Зорков по телефону.

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