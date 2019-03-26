Стадион «Енисея» получил первую категорию и допущен до матчей РПЛ

Эксперты комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей во вторник провели осмотр стадиона в Красноярске. Ближайший домашний матч «Енисей» проведет 30 марта с казанским «Рубином» в рамках 21-го тура РПЛ.

«Мы получили все данные из Красноярска. Прошло заседание комиссии. Повысили категорию стадиона со второй на первую. Так что играть будут в Красноярке — все в порядке», — сказал Зорков по телефону.