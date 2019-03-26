РФС планирует расследовать возможные домогательства в фарм-клубе ЦСКА

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что тренер фарм-клуба женского ЦСКА (СКА УОР) Михаил Адылов и его отец Станислав Адылов, являющийся замдиректора по спорту клуба, делали игрокам предложения интимного характера. После этого две футболистки из клуба СКА УОР пожаловались на неподобающее поведение работников команды и подали заявление в МВД Одинцовского района.
«Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование, о результатах которого сообщим дополнительно», — сказали РИА Новости в пресс-службе РФС.