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17:51 (мск), источник: Р-Спорт

РФС планирует расследовать возможные домогательства в фарм-клубе ЦСКА

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

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Источник: РИА "Новости"
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что тренер фарм-клуба женского ЦСКА (СКА УОР) Михаил Адылов и его отец Станислав Адылов, являющийся замдиректора по спорту клуба, делали игрокам предложения интимного характера. После этого две футболистки из клуба СКА УОР пожаловались на неподобающее поведение работников команды и подали заявление в МВД Одинцовского района.

«Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование, о результатах которого сообщим дополнительно», — сказали РИА Новости в пресс-службе РФС.

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