РФС планирует расследовать возможные домогательства в фарм-клубе ЦСКА

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что тренер фарм-клуба женского ЦСКА (СКА УОР) Михаил Адылов и его отец Станислав Адылов, являющийся замдиректора по спорту клуба, делали игрокам предложения интимного характера. После этого две футболистки из клуба СКА УОР пожаловались на неподобающее поведение работников команды и подали заявление в МВД Одинцовского района.