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11:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа»

Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа». Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

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«Кириченко ушел по собственному желанию, потому что понимал ответственность и необходимость перемен, — отметил председатель попечительского совета ФК “Уфа”. — Что касается слухов вокруг клуба, то попрошу их не распространять, так как они не имеют под собой ни малейшей почвы. У нас город-миллионник и мы не можем подвести людей, которые приходят на стадион даже в морозную погоду и поддерживают команду».

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Ростислав Мурзагулов однозначно отметил, что в этом сезоне «Уфа» не вылетит из РПЛ и в следующем сезоне вернется на передовые позиции.

«Относительно причин того, в каком положении команда находится сегодня. Это произошло, потому что “Уфа” в этом сезоне вышла в еврокубки. Позднее ей пообещали приобрести крепких, хороших футболистов, которые помогут команде сыграть на два фронта, — объяснил Мурзагулов. — Продавать лидеров и оставлять клуб без топовых игроков не нужно было».

Дмитрий Кириченко попрощался с командой. Также уфимский клуб покидает и его помощник Михаил Куприянов. Нового наставника игрокам представят сегодня вечером. Кандидатура пока не разглашается.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Дмитрий Кириченко сменил на посту главного тренера «Уфы» Сергея Томарова в ноябре 2018 года с приставкой «и.о.». Позднее был утвержден на этой должности. Под руководством Дмитрия Сергеевича «горожане» в рамках РПЛ одержали одну победу над «Спартаком» и три раза потерпели поражение. 31 марта «Уфа» в Москве встретится с ЦСКА.

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