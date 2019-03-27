Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа»
Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа». Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.
Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа». Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.
«Кириченко ушел по собственному желанию, потому что понимал ответственность и необходимость перемен, — отметил председатель попечительского совета ФК “Уфа”. — Что касается слухов вокруг клуба, то попрошу их не распространять, так как они не имеют под собой ни малейшей почвы. У нас
Ростислав Мурзагулов однозначно отметил, что в этом сезоне «Уфа» не вылетит из РПЛ и в следующем сезоне вернется на передовые позиции.
«Относительно причин того, в каком положении команда находится сегодня. Это произошло, потому что “Уфа” в этом сезоне вышла в еврокубки. Позднее ей пообещали приобрести крепких, хороших футболистов, которые помогут команде сыграть на два фронта, — объяснил Мурзагулов. — Продавать лидеров и оставлять клуб без топовых игроков не нужно было».
Дмитрий Кириченко попрощался с командой. Также уфимский клуб покидает и его помощник Михаил Куприянов. Нового наставника игрокам представят сегодня вечером. Кандидатура пока не разглашается.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Дмитрий Кириченко сменил на посту главного тренера «Уфы» Сергея Томарова в ноябре 2018 года с приставкой «и.о.». Позднее был утвержден на этой должности. Под руководством Дмитрия Сергеевича «горожане» в рамках РПЛ одержали одну победу над «Спартаком» и три раза потерпели поражение. 31 марта «Уфа» в Москве встретится с ЦСКА.