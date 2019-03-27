Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа»

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«Кириченко ушел по собственному желанию, потому что понимал ответственность и необходимость перемен, — отметил председатель попечительского совета ФК “Уфа”. — Что касается слухов вокруг клуба, то попрошу их не распространять, так как они не имеют под собой ни малейшей почвы. У нас город-миллионник и мы не можем подвести людей, которые приходят на стадион даже в морозную погоду и поддерживают команду».

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Ростислав Мурзагулов однозначно отметил, что в этом сезоне «Уфа» не вылетит из РПЛ и в следующем сезоне вернется на передовые позиции.

«Относительно причин того, в каком положении команда находится сегодня. Это произошло, потому что “Уфа” в этом сезоне вышла в еврокубки. Позднее ей пообещали приобрести крепких, хороших футболистов, которые помогут команде сыграть на два фронта, — объяснил Мурзагулов. — Продавать лидеров и оставлять клуб без топовых игроков не нужно было».

Дмитрий Кириченко попрощался с командой. Также уфимский клуб покидает и его помощник Михаил Куприянов. Нового наставника игрокам представят сегодня вечером. Кандидатура пока не разглашается.