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13:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист Иван Игнатьев подписал новый контракт с «Краснодаром»

ТАСС, 27 марта. Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев заключил новое соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Подробности контракта не уточняются.

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В начале марта «Краснодар» предложил новый пятилетний контракт 20-летнему воспитаннику местной академии Игнатьеву. Футболист отказался подписывать соглашение, после чего был переведен в «Краснодар-2», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата России.

«Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией. Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба», — говорится в заявлении «Краснодара».

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за основную команду 21 матч, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу.

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