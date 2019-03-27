Футболист Иван Игнатьев подписал новый контракт с «Краснодаром»
ТАСС, 27 марта. Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев заключил новое соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщает
ТАСС, 27 марта. Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев заключил новое соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщает
Подробности контракта не уточняются.
В начале марта «Краснодар» предложил новый пятилетний контракт 20-летнему воспитаннику местной академии Игнатьеву. Футболист отказался подписывать соглашение, после чего был переведен в «Краснодар-2», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата России.
«Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией. Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба», — говорится в заявлении «Краснодара».
В текущем сезоне Игнатьев сыграл за основную команду 21 матч, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу.